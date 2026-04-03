Introduzione
Dopo la vittoria del Chelsea un anno fa, si pensa già alla prossima edizione del Mondiale per Club, in programma nel 2029 (non ancora deciso il paese organizzatore, con Brasile e Spagna che hanno manifestato interesse). La Fifa ha stabilito i nuovi criteri di assegnazione punti per stilare la classifica del ranking che determinerà le squadre qualificate al torneo. Sono già 5, nel frattempo, i club che hanno già un posto assicurato
Quello che devi sapere
I criteri di assegnazione punti
La Fifa ha comunicato i nuovi criteri ufficiali per l’assegnazione dei punti in base al percorso che i club effettueranno, nella principale competizione della propria federazione continentale, per qualificarsi al prossimo Mondiale per Club del 2029 (l'anno scorso a trionfare è stato il Chelsea). Edizione per la quale saranno presi in considerazioni i punti raccolti dal 2024/25 al 2027/28. Ecco i criteri di assegnazione introdotti dalla Fifa per tutte le confederazioni:
- 3 punti per la vittoria
- 1 punto per il pareggio
- 3 punti per il passaggio a ciascuna fase della competizione
Oltre al ranking, un posto al Mondiale è assegnato di diritto anche alle vincitrici dei tornei continentali nelle quattro stagioni prese in considerazione.
L'eccezione Europa
Per garantire equità sportiva la Fifa ha introdotto anche un correttivo per ciò che riguarda la Champions League. Col nuovo format introdotto dal 2024/25, la fase a girone unico prevede infatti che chi si classifica tra il 9° e 24° posto si qualifica agli spareggi per accedere agli ottavi: ciò comporta la disputa di due partite in più, con la possibilità paradossale di andare a guadagnare più punti nel ranking del Mondiale per Club rispetto a chi si è già qualificato agli ottavi tra le prime 8. Per evitare questa stortura regolamentale, chi andrà direttamente agli ottavi avrà garantiti 12 punti di bonus (il massimo ottenibile dalle squadre partecipanti agli spareggi: 3 punti derivanti dall'accesso ai playoff, 6 punti dalle potenziali due vittorie nel doppio confronto e 3 punti per la qualificazione agli ottavi).
Il format del 2025
La conferma ufficiale non è ancora arrivata, ma dovrebbe essere confermato anche per la prossima edizione il format del 2025 per ciò che concerne i posti assegnati a ciascuna federazione e il numero di squadre partecipanti (32, massimo 2 per ogni Paese), che era così formulato.
- UEFA (Europa): 12 posti
- CONMEBOL (Sud America): 6 posti
- AFC (Asia): 4 posti
- CAF (Africa): 4 posti
- CONCACAF (Centro e Nord America): 4 posti
- OFC (Oceania): 1 posto
- Paese ospitante: 1 posto
- Con 32 squadre suddivise in otto gironi da quattro, le prime due classificate si qualificano per gli ottavi di finale,
- Dagli ottavi incontri ad eliminazione diretta fino alla finale che decreterà la squadra di club campione del mondo
Mondiale per Club 2029, le squadre già qualificate
- Psg (Francia/UEFA): vincitrice della Champions League 2024/25
- Flamengo (Brasile/CONMEBOL): vincitrice della Copa Libertadores 2025
- Al-Ahli (Arabia Saudita/AFC): vincitrice dell'Afc Champions League Elite 2024/25
- Pyramids (Egitto/CAF): vincitrice della Caf Champions League 2024/25
- Cruz Azul (Messico/CONCACAF): vincitrice della Concacaf Champions Cup 2025
Il ranking aggiornato dell'Uefa
- 1) Arsenal: 103 punti
- 2) Psg: 97 punti*
- 3) Bayern Monaco: 92 punti
- 4) Barcellona: 92 punti
- 5) Liverpool: 78 punti
- 6) INTER: 76 punti
- 7) Real Madrid: 75 punti
- 8) Atletico Madrid: 74 punti
- 9) Borussia Dortmund: 58 punti
- 10) Bayer Leverkusen: 57 punti
- 11) Sporting CP: 56 punti
- 12) Manchester City: 48 punti
- 13) ATALANTA: 46 punti
- 14) Aston Villa: 43 punti
- 15) Bruges: 43 punti
- 16) JUVENTUS: 43 punti
- 17) Benfica: 41 punti
- 18) Psv Eindhoven: 38 punti
- 19) Monaco: 37 punti
- 20) Tottenham: 35 punti
- 27) MILAN: 22 punti
- 38) NAPOLI: 11 punti
- 44) BOLOGNA: 9 punti
*già qualificata al Mondiale per Club 2029