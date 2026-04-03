Introduzione

Dopo la vittoria del Chelsea un anno fa, si pensa già alla prossima edizione del Mondiale per Club, in programma nel 2029 (non ancora deciso il paese organizzatore, con Brasile e Spagna che hanno manifestato interesse). La Fifa ha stabilito i nuovi criteri di assegnazione punti per stilare la classifica del ranking che determinerà le squadre qualificate al torneo. Sono già 5, nel frattempo, i club che hanno già un posto assicurato



LE SQUADRE QUALIFICATE ALLA PROSSIMA CHAMPIONS