Serie B 2026, i verdetti a due giornate dalla fine

Introduzione
Mancano due giornate alla fine del campionato di serie B che come sempre è all'insegna del massimo equilibrio. A oggi nessun verdetto è stato emesso, nè in testa, dove al Venezia serve ancora una vittoria per centrare la promozione in serie A a prescindere dai risultati di Monza e Frosinone, nè in coda dove lo Spezia è ultimo in solitaria ma a un solo punto dai potenziali playout. Due le promozioni dirette in serie A, tre le retrocessioni in Lega Pro. La terza promozione passa dai playoff e così anche la quarta squadra retrocessa. Ecco il programma delle ultime due giornate e tutte le potenziali combinazioni con una fotografia di quello che a oggi sarebbe l'epilogo finale
Quello che devi sapere
37^ giornata in campo venerdì 1 maggio
- BARI-VIRTUS ENTELLA
- CARRARESE-CESENA
- EMPOLI-AVELLINO
- JUVE STABIA-FROSINONE
- MANTOVA-MONZA
- MODENA-REGGIANA
- PADOVA-PESCARA
- PALERMO-CATANZARO
- SAMPDORIA-SUDTIROL
- SPEZIA-VENEZIA
38^ giornata in campo venerdì 8 maggio
- AVELLINO-MODENA
- CATANZARO-BARI
- CESENA-PADOVA
- FROSINONE-MANTOVA
- MONZA-EMPOLI
- PESCARA-SPEZIA
- REGGIANA-SAMPDORIA
- SUDTIROL-JUVE STABIA
- VENEZIA-PALERMO
- VIRTUS ENTELLA-CARRARESE
Promozione e playoff: regolamento e date
Turni preliminari:
- Si svolgono in gara unica sul campo della meglio piazzata (la quinta e la sesta) nella stagione regolare. Nel caso di parità al termine dei tempi regolamentari, si disputano i supplementari. Se persiste il pareggio, passa il turno la squadra meglio classificata senza effettuare i calci di rigore.
Semifinali:
- Si svolgono in gare di andata e ritorno: primo round in casa delle squadre che hanno disputato il turno preliminare, ritorno sul campo della terza e della quarta classificata nella stagione regolare. In caso di parità nel risultato aggregato, va in finale la squadra meglio classificata nella regular season senza procedere né coi supplementari né coi rigori.
Finale:
- Si affrontano le vincenti delle semifinali in gare di andata e ritorno, quest'ultimo in casa della meglio classificata in campionato. In caso di parità, viene promossa in Serie A la squadra meglio classificata nella stagione regolare senza disputare i supplementari né i rigori
- Turno preliminare playoff (gara unica)
- Martedì 12 maggio 2026 - (6ª vs 7ª e 5ª vs 8ª)
- Semifinali playoff (andata)
- Sabato 16 maggio 2026 - (6ª o 7ª vs 3ª)
- Domenica 17 maggio 2026 - (5ª o 8ª vs 4ª)
- Semifinali playoff (ritorno)
- Martedì 19 maggio 2026 - (3ª vs 6ª o 7ª)
- Mercoledì 20 maggio 2026 - (4ª vs 5ª o 8ª)
- Finale playoff (andata e ritorno)
- Domenica 24 maggio 2026
- Venerdì 29 maggio 2026
La situazione in classifica per la zona promozione
A due giornate dal termine l'unica certezza è la disputa dei playoff. Venezia padrone del suo destino: con una vittoria i lagunari possono festeggiare a prescindere da quello che faranno le rivali dirette che sono Monza e Frosinone, entrambe a tre punti di ritardo. Il Palermo è sicuro del quarto posto finale, Catanzaro e Modena certe dei playoff, la Juve Stabia ha un vantaggio di 5 punti dal nono posto mentre per l'ottava piazza sarà una volata fra Avellino, Cesena e, più indietro, Carrarese e Mantova. La situazione di classifica e i verdetti a oggi:
- VENEZIA 78 punti (promosso)
- MONZA 75 punti (promosso per vantaggio scontri diretti)
- FROSINONE 75 punti (playoff 2° turno) 3 ^classificata
- PALERMO 69 punti (playoff 2° turno) 4^ classificata
- CATANZARO 59 punti (playoff 1° turno) 5^classificata
- MODENA 52 punti (playoff 1° turno) 6^ classificata
- JUVE STABIA 50 punti (playoff 1° turno) 7^ classificata
- AVELLINO 46 punti (playoff 1° turno) 8^ classificata
- CESENA 44 punti
- MANTOVA 43 punti
- CARRARESE 43 punti
- SAMPDORIA 41 punti
Retrocessione e playout: regolamento e date
Tre le squadre condannate direttamente alla C. La quarta uscirà dal playout che si giocherà in gare di andata e ritorno fra la 16^ e la 17^ classficata. In caso di parità al termine delle due partite, a salvarsi è la squadra che ha ottenuto il miglior piazzamento nella stagione regolare (quella classificata al 16° posto). Ecco le date ufficiali:
- Finale playout
- Venerdì 15 maggio 2026 - (17ª vs 16ª)
- Venerdì 22 maggio 2026 - (16ª vs 17ª)
La situazione di classifica nella zona retrocessione
Da un po' di anni a questa parte non succedeva che a due giornate dalla fine della stagione regolare non ci fosse ancora nessuna squadra condannata alla retrocessione in Lega Pro. Gli ultimi 180 minuti regaleranno grandi emozioni a tifosi di diverse squadre che sono ancora a rischio caduta. Ecco la classifica e i verdetti a oggi:
- SAMPDORIA 41 punti
- SUDTIROL 40 punti
- PADOVA 40 punti
- VIRTUS ENTELLA 39 punti
- EMPOLI 37 punti (playout)
- PESCARA 34 punti (playout per classifica avulsa)
- BARI 34 punti (retrocessione)
- REGGIANA 34 punti (retrocessione)
- SPEZIA 33 punti (retrocessione)