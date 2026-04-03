Serie B 2026, i verdetti a due giornate dalla fine

A due giornate dal termine l'unica certezza è la disputa dei playoff. Venezia padrone del suo destino: con una vittoria i lagunari possono festeggiare a prescindere da quello che faranno le rivali dirette che sono Monza e Frosinone, entrambe a tre punti di ritardo. Il Palermo è sicuro del quarto posto finale, Catanzaro e Modena certe dei playoff, la Juve Stabia ha un vantaggio di 5 punti dal nono posto mentre per l'ottava piazza sarà una volata fra Avellino, Cesena e, più indietro, Carrarese e Mantova. La situazione di classifica e i verdetti a oggi:

VENEZIA 78 punti (promosso)

(promosso) MONZA 75 punti (promosso per vantaggio scontri diretti)

(promosso per vantaggio scontri diretti) FROSINONE 75 punti (playoff 2° turno) 3 ^classificata

(playoff 2° turno) 3 ^classificata PALERMO 69 punti (playoff 2° turno) 4^ classificata

(playoff 2° turno) 4^ classificata CATANZARO 59 punti (playoff 1° turno) 5^classificata

(playoff 1° turno) 5^classificata MODENA 52 punti (playoff 1° turno) 6^ classificata

(playoff 1° turno) 6^ classificata JUVE STABIA 50 punti (playoff 1° turno) 7^ classificata

(playoff 1° turno) 7^ classificata AVELLINO 46 punti (playoff 1° turno) 8^ classificata

(playoff 1° turno) 8^ classificata CESENA 44 punti

MANTOVA 43 punti

CARRARESE 43 punti

SAMPDORIA 41 punti