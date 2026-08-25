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Champions League, i risultati e gli highlights del ritorno dei playoff

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Dopo il Sabah Futbol Klubu e il Bodo Glimt, anche il Lask si qualifica per la fase campionato della Champions League dopo una clamorosa rimonta contro il Celtic. Mercoledì 26 agosto in programma le ultime quattro partite valide per il ritorno dei playoff, che completeranno il quadro delle squadre qualificate. Giovedì 27 agosto il sorteggio della Champions con tutti gli aggiornamenti LIVE su skysport.it. Di seguito tutti i risultati e gli highlights dei playoff

HIGHLIGHTS DELLA CHAMPIONS - SQUADRE QUALIFICATE

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