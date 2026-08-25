Champions League, i risultati e gli highlights del ritorno dei playoff
Dopo il Sabah Futbol Klubu e il Bodo Glimt, anche il Lask si qualifica per la fase campionato della Champions League dopo una clamorosa rimonta contro il Celtic. Mercoledì 26 agosto in programma le ultime quattro partite valide per il ritorno dei playoff, che completeranno il quadro delle squadre qualificate. Giovedì 27 agosto il sorteggio della Champions con tutti gli aggiornamenti LIVE su skysport.it. Di seguito tutti i risultati e gli highlights dei playoff
- 10' Zlatanovic (H), 38' Nwachukwu (S), 61' Mizrahi (H), 74' Rahmonaliyev (S), 94' Mütallimov (S), 101' Mbina (S), 115' Mickels (S)
- 45+2' Bjorkan, 45+6' Auklend, 73' Fonville (AU)
- 21' McGregor (C), 32' Usor, 48' Ljubicic, 58',109' Adeniran, 91' Flecker
- VIKING-DINAMO ZAGABRIA (mercoledì 26 agosto alle 21 su Sky Sport Uno)
- AEK ATENE-LEVSKI SOFIA (mercoledì 26 agosto alle 21 su Sky Sport Calcio)
- CELJE-SLOVAN BRATISLAVA (mercoledì 26 agosto alle 21 su Sky Sport Mix)
- LIONE-FENERBAHCE (mercoledì 26 agosto alle 21)
- Sorteggio League Phase: 27 agosto, ore 18 (a Nyon)
- Inizio League Phase: 8 settembre
- Finale: 5 giugno 2027 (stadio Metropolitano di Madrid)
- Confermato il formato delle 36 squadre inserite in un unico girone
- Le squadre partecipanti saranno divise in 4 fasce da 9 squadre ognuna: ogni club affronterà 8 avversarie, due provenienti da ogni fascia
- Le fasce saranno determinate in base alla posizione nel ranking Uefa, fatta eccezione per la detentrice della Champions, inserita direttamente nella prima fascia
- 1^ giornata: 8-10 settembre 2026
- 2^ giornata: 13-14 ottobre 2026
- 3^ giornata: 20-21 ottobre 2026
- 4^ giornata: 3-4 novembre 2026
- 5^: giornata: 24-25 novembre 2026
- 6^ giornata: 8-9 dicembre 2026
- 7^ giornata: 19-20 gennaio 2027
- 8^ giornata: 27 gennaio 2027
- Playoff: 16-17 febbraio e 23-24 marzo
- Ottavi di finale: 9-10 e 16-17 marzo
- Quarti di finale: 6-7 e 13-14 aprile
- Semifinali: 27-28 aprile e 4-5 maggio
- Finale: 5 giugno al Metropolitano di Madrid