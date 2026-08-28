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Cosa ci hanno detto i sorteggi di Champions League

Maurizio Compagnoni

Maurizio Compagnoni
©Getty

Dalla prima volta del Como alle sfide romantiche di Inter e Roma contro l'ex Mourinho, passando per la doppia trasferta del Napoli in Norvegia. La Champions League '26/27 regala già emozioni e suggestioni, lasciando aperta la porta alle italiane per ben figurare

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