Cosa ci hanno detto i sorteggi di Champions League

Dalla prima volta del Como alle sfide romantiche di Inter e Roma contro l'ex Mourinho, passando per la doppia trasferta del Napoli in Norvegia. La Champions League '26/27 regala già emozioni e suggestioni, lasciando aperta la porta alle italiane per ben figurare
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