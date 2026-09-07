Maresca è pronto al debutto in Champions col City: "Mi sono comportato come in passato con Leicester e Chelsea, sapendo di dover cominciare da zero e imparando dagli errori", ha raccontato ai microfoni di Sky alla vigilia della sfida col Porto. Affronterà un altro allenatore italiano, Francesco Farioli: "All'estero si cresce meglio, ma non vale solo per noi italiani". Porto-Manchester City è in diretta martedì 8 settembre alle 21 su Sky Sport Calcio e in streaming su NOW

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