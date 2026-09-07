Il capitano nerazzurro presenta a Sky il debutto in Champions contro il Real Madrid al Bernabeu: "Abbiamo avuto poco tempo per recuperare, ma siamo pronti per una sfida così importante". Sull'esempio della rimonta nel finale contro il Napoli: "In campo si deve lasciare sempre tutto, io lo faccio da quando sono piccolo". Real Madrid-Inter è in diretta martedì 8 settembre alle 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW

A Mbappè risponde Lautaro. Se per il Real Madrid è stato l'attaccante francese a parlare con Mourinho, per l'Inter è il capitano a inaugurare la stagione di Champions assieme al suo allenatore Cristian Chivu. Ecco le sue parole alla vigilia del big match contro il Real a Sky Sport:

Una partita del genere, in uno stadio simile, si prepara da sola?

"Abbiamo avuto poco tempo per recuperare energie, ma siamo pronti ad affrontare una competizione così prestigiosa. Pronti per una grande gara contro un avversario di valore e in uno stadio importante. L'obiettivo è fare risultato".

Il finale di partita contro il Napoli è esemplificativo della tua fame e di quella dell'Inter?

"Questa cosa ce l'ho avuta sempre dentro da piccolo, in campo si deve lasciare tutto a prescindere o meno dalla vittoria. Sabato lo abbiamo fatto contro un avversario duro, sotto di due gol era difficile ma con i cambi abbiamo recuperato energia positiva assieme alla spinta dei tifosi. Conquistare i tre punti è stato fondamentale".

Il Real Madrid è una squadra forte, ma voi sentite di partire alla pari dati i vostri ultimi anni in Europa?

"Sì, veniamo da anni in cui abbiamo raggiunto tre finali e dimostrato una crescita costante. Il Real ha dei giocatori importantissimi, ma anche noi abbiamo le nostre armi e sappiamo di potercela giocare".

Ti manca la Champions nel curriculum. Hai questo sogno? Si tratta di uno stimolo speciale per te?

"Ogni anno mi pongo sempre tutti gli obiettivi, dalla Coppa Italia e dalla Supercoppa fino al campionato e alla Champions, perché in un grande club si gioca per vincere tutti i trofei possibili. E domani comincia un nuovo obiettivo da inseguire".