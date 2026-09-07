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Real Madrid-Inter, Chivu in conferenza LIVE

live Champions League

La Champions League 2026/27 dei nerazzurri inizia al Bernabeu, dove sarà sfida contro i Blancos dell'ex Mourinho. Un match introdotto in conferenza stampa da Cristian Chivu: segui le parole in diretta sul nostro liveblog. Real Madrid-Inter è in diretta martedì alle 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW

LE PROBABILI FORMAZIONI

LIVE

Domani si gioca in uno stadio leggendario. Sarà anche una sfida tra te e Mbappé, per te lui è il miglior attaccante al mondo?

"Affrontiamo una squadra con tanti campioni, ma noi abbiamo le nostre armi e giocatori che ogni anno dimostrano di essere a un livello importante. Abbiamo preparato la partita bene, recuperando energie e condizione. Mbappè di sicuro è uno dei migliori attaccanti del mondo"

Inizia la conferenza stampa, c'è Lautaro Martinez con Chivu

"Il Triplete è stato qualcosa di irripetibile"

Parola di Wesley Sneijder, uno dei grandi protagonisti dell'Inter del 2010. Chivu, suo ex compagno di squadra, spera invece che l'impresa si possa ripetere, stavolta dalla panchina

Come andranno le italiane in Champions?

A cosa può aspirare l'Inter? E Napoli, Roma e Como? Un argomento di conversazione ieri sera a Sky Calcio Club

Le parole di Mbappé alla vigilia

Assieme a Mourinho, per il Real Madrid ha parlato anche l'attaccante francese. Domani parte la caccia alla prima Champions League della sua carriera

Mbappe

Le probabili formazioni di Real Madrid-Inter

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Champions, il programma della 1^ giornata da martedì a giovedì

Champions dal martedì al giovedì: il programma della 1^ giornata

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Chi vince la Champions? Le favorite secondo Opta

Chi vincerà la Champions League 2026-2027 secondo il Supercomputer Opta

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Torna lo spettacolo delle coppe su Sky!

53 giornate di puro show, raccontate dalla grande squadra di Sky Sport e dai nostri top player al commento. Si parte l’8 settembre con la Champions League, la settimana successiva toccherà a Europa e Conference League. Al via su Sky anche una nuova formula di racconto unico su 3 giorni, con Federica Masolin alla conduzione del nuovo Sky Calcio Show. Tutte le novità

Torna lo spettacolo delle Coppe su Sky!

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Mourinho: "L'Inter può giocare a occhi chiusi"

Parola di José, grande ex in panchina del match, che ha parlato a Sky alla vigilia del match. L'INTERVISTA

Inter, Dimarco sta bene ma salta il Real

Un infortunio che non preoccupa: l'esterno nerazzurro ha svolto parte dell'allenamento in gruppo, ma non partirà per Madrid. Una decisione presa per farlo recuperare al meglio

Dimarco sta bene ma salta il Real Madrid: le ultime sull'infortunio

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Dove vedere Real Madrid-Inter

Diretta martedì alle 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, e in streaming su NOW

L'attesa è finita: riparte la Champions League. Al via la nuova edizione con l'Inter subito in campo in una sfida imperdibile: sarà sfida al Bernabeu contro il Real Madrid dell'ex Mourinho. Un match introdotto in conferenza stampa alle 18.45 da Cristian Chivu: segui le parole in diretta sul nostro liveblog

Champions League: Altre Notizie

Mbappé: "Thuram mio amico, Lautaro gran giocatore"

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Il fuoriclasse francese si racconta in esclusiva a Sky Sport alla vigilia di Real Madrid-Inter:...

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Il calendario e gli orari di Champions League

guida tv

Inizia la stagione della Champions League, da martedì 8 a giovedì 10 settembre la prima giornata...

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Domani l'esordio in Champions dell'Inter, ospite del Real Madrid dell'ex José Mourinho....

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Da martedì torna la Champions League con tre giorni di partite e spettacolo in diretta su Sky e...
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