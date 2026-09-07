Real Madrid-Inter, Chivu in conferenza LIVE

La Champions League 2026/27 dei nerazzurri inizia al Bernabeu, dove sarà sfida contro i Blancos dell'ex Mourinho. Un match introdotto in conferenza stampa da Cristian Chivu: segui le parole in diretta sul nostro liveblog. Real Madrid-Inter è in diretta martedì alle 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW
Domani si gioca in uno stadio leggendario. Sarà anche una sfida tra te e Mbappé, per te lui è il miglior attaccante al mondo?
"Affrontiamo una squadra con tanti campioni, ma noi abbiamo le nostre armi e giocatori che ogni anno dimostrano di essere a un livello importante. Abbiamo preparato la partita bene, recuperando energie e condizione. Mbappè di sicuro è uno dei migliori attaccanti del mondo"
Inizia la conferenza stampa, c'è Lautaro Martinez con Chivu
"Il Triplete è stato qualcosa di irripetibile"
Parola di Wesley Sneijder, uno dei grandi protagonisti dell'Inter del 2010. Chivu, suo ex compagno di squadra, spera invece che l'impresa si possa ripetere, stavolta dalla panchina
Come andranno le italiane in Champions?
A cosa può aspirare l'Inter? E Napoli, Roma e Como? Un argomento di conversazione ieri sera a Sky Calcio Club
Le parole di Mbappé alla vigilia
Assieme a Mourinho, per il Real Madrid ha parlato anche l'attaccante francese. Domani parte la caccia alla prima Champions League della sua carriera
Le probabili formazioni di Real Madrid-Inter
Le probabili formazioni di Real Madrid-InterVai al contenuto
Champions, il programma della 1^ giornata da martedì a giovedì
Champions dal martedì al giovedì: il programma della 1^ giornataVai al contenuto
Chi vince la Champions? Le favorite secondo Opta
Chi vincerà la Champions League 2026-2027 secondo il Supercomputer OptaVai al contenuto
Torna lo spettacolo delle coppe su Sky!
53 giornate di puro show, raccontate dalla grande squadra di Sky Sport e dai nostri top player al commento. Si parte l’8 settembre con la Champions League, la settimana successiva toccherà a Europa e Conference League. Al via su Sky anche una nuova formula di racconto unico su 3 giorni, con Federica Masolin alla conduzione del nuovo Sky Calcio Show. Tutte le novità
Torna lo spettacolo delle Coppe su Sky!Vai al contenuto
Mourinho: "L'Inter può giocare a occhi chiusi"
Parola di José, grande ex in panchina del match, che ha parlato a Sky alla vigilia del match. L'INTERVISTA
Inter, Dimarco sta bene ma salta il Real
Un infortunio che non preoccupa: l'esterno nerazzurro ha svolto parte dell'allenamento in gruppo, ma non partirà per Madrid. Una decisione presa per farlo recuperare al meglio
Dimarco sta bene ma salta il Real Madrid: le ultime sull'infortunioVai al contenuto
L'attesa è finita: riparte la Champions League. Al via la nuova edizione con l'Inter subito in campo in una sfida imperdibile: sarà sfida al Bernabeu contro il Real Madrid dell'ex Mourinho. Un match introdotto in conferenza stampa alle 18.45 da Cristian Chivu: segui le parole in diretta sul nostro liveblog