Real Madrid-Inter, Chivu in conferenza LIVE

Domani si gioca in uno stadio leggendario. Sarà anche una sfida tra te e Mbappé, per te lui è il miglior attaccante al mondo?

"Affrontiamo una squadra con tanti campioni, ma noi abbiamo le nostre armi e giocatori che ogni anno dimostrano di essere a un livello importante. Abbiamo preparato la partita bene, recuperando energie e condizione. Mbappè di sicuro è uno dei migliori attaccanti del mondo"