Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover Fonti Preferite

Real Madrid-Inter, le probabili formazioni della partita di Champions League

Champions League

Assente al Bernabeu, Dimarco sarà sostituito da Carlos Augusto. Chivu pensa di rilanciare Thuram dall'inizio accanto a Lautaro, novità anche in mezzo con Jones e il ritorno da titolare di Calhanoglu. Ballottaggio in difesa tra Akanji e Stones. Mourinho senza tre squalificati (Bernardo Silva, Camavinga e Guler) e con un dubbio tra centrocampo e trequarti. Real Madrid-Inter è in diretta martedì alle 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW

CHAMPIONS, CALENDARIO E ORARI

Probabili Formazioni

Real Madrid
Thibaut Courtois
Thibaut Courtois
portiere
Real Madrid
Denzel Dumfries
Denzel Dumfries
terzino destro
pubblicità
Real Madrid
Ibrahima Konaté
Ibrahima Konaté
difensore centrale
Real Madrid
Dean Huijsen
Dean Huijsen
difensore centrale
pubblicità
Real Madrid
Marc Cucurella
Marc Cucurella
terzino sinistro
Real Madrid
Federico Valverde
Federico Valverde
centrocampista centrale
Real Madrid
Trent Alexander-Arnold
Trent Alexander-Arnold
centrocampista centrale
Real Madrid
Brahim Díaz
Brahim Díaz
ala destra
pubblicità
Real Madrid
Jude Bellingham
Jude Bellingham
trequartista
Real Madrid
Vinícius Júnior
Vinícius Júnior
ala sinistra
pubblicità
Real Madrid
Kylian Mbappé
Kylian Mbappé
attaccante

La probabile formazione del Real Madrid

REAL MADRID (4-2-3-1): Courtois; Dumfries, Konaté, Huijsen, Cucurella; Valverde, Alexander-Arnold; Diaz, Bellingham, Vinicius; Mbappé. All. Mourinho

  • Tre gli squalificati tra i Blancos: out Bernardo Silva, Guler e Camavinga.
  • Sulla trequarti in pole ci sono Diaz (in vantaggio su Diomande) e Vinicius con Bellingham alle spalle di Mbappé.
  • Emergenza a centrocampo dove provano a recuperare Tchouameni e Pitarch, ma l'ex Mourinho ha un dubbio di formazione con due possibili opzioni: arretrare Bellingham accanto a Valverde (spostamento che lancerebbe titolare Diomande) oppure inserire da mediano Alexander-Arnold che ha già giocato con Klopp in quella posizione?
  • Conferme in difesa con l'altro ex Dumfries e Cucurella sulle fasce, centrali Konaté e Huijsen
Inter
Josep Martínez
Josep Martínez
portiere
Inter
Yann Bisseck
Yann Bisseck
difensore di destra
pubblicità
Inter
Manuel Akanji
Manuel Akanji
difensore centrale
Inter
Alessandro Bastoni
Alessandro Bastoni
difensore di sinistra
pubblicità
Inter
Luis Henrique
Luis Henrique
esterno destro
Inter
Nicolò Barella
Nicolò Barella
mezzala destra
Inter
Hakan Çalhanoglu
Hakan Çalhanoglu
centrocampista centrale
Inter
Curtis Jones
Curtis Jones
mezzala sinistra
pubblicità
Inter
Carlos Augusto
Carlos Augusto
esterno sinistro
Inter
Marcus Thuram
Marcus Thuram
attaccante
pubblicità
Inter
Lautaro Martínez
Lautaro Martínez
attaccante

La probabile formazione dell'Inter

INTER (3-5-2): Josep Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Jones, Carlos Augusto; Thuram, Lautaro Martinez. All. Chivu

  • Chi non sarà della partita è Dimarco, che salta il Real Madrid per precauzione e proverà a recuperare con calma per la prossima di campionato. Al suo posto gioca Carlos Augusto.
  • Possibile ritorno da titolare di Thuram accanto a Lautaro Martinez.
  • Chance dall'inizio anche per Jones, che completa il centrocampo con Barella e Calhanoglu.
  • A destra Luis Henrique si gioca il posto con Diouf.
  • Ballottaggio anche in difesa, dove Stones contende una maglia ad Akanji

Champions League: Altre Notizie

Mbappé: "Thuram mio amico, Lautaro gran giocatore"

Champions League

Il fuoriclasse francese si racconta in esclusiva a Sky Sport alla vigilia di Real Madrid-Inter:...

Dimarco sta bene ma salta il Real Madrid

Champions League

L'infortunio di Federico Dimarco non preoccupa: l'esterno nerazzurro ha svolto parte...

Il calendario e gli orari di Champions League

guida tv

Inizia la stagione della Champions League, da martedì 8 a giovedì 10 settembre la prima giornata...

Mourinho: "L'Inter può giocare a occhi chiusi"

Champions League

Domani l'esordio in Champions dell'Inter, ospite del Real Madrid dell'ex José Mourinho....

Champions, come andranno le italiane?

video analisi

Da martedì torna la Champions League con tre giorni di partite e spettacolo in diretta su Sky e...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE