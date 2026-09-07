Assente al Bernabeu, Dimarco sarà sostituito da Carlos Augusto. Chivu pensa di rilanciare Thuram dall'inizio accanto a Lautaro, novità anche in mezzo con Jones e il ritorno da titolare di Calhanoglu. Ballottaggio in difesa tra Akanji e Stones. Mourinho senza tre squalificati (Bernardo Silva, Camavinga e Guler) e con un dubbio tra centrocampo e trequarti. Real Madrid-Inter è in diretta martedì alle 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW
Probabili Formazioni
La probabile formazione del Real Madrid
REAL MADRID (4-2-3-1): Courtois; Dumfries, Konaté, Huijsen, Cucurella; Valverde, Alexander-Arnold; Diaz, Bellingham, Vinicius; Mbappé. All. Mourinho
- Tre gli squalificati tra i Blancos: out Bernardo Silva, Guler e Camavinga.
- Sulla trequarti in pole ci sono Diaz (in vantaggio su Diomande) e Vinicius con Bellingham alle spalle di Mbappé.
- Emergenza a centrocampo dove provano a recuperare Tchouameni e Pitarch, ma l'ex Mourinho ha un dubbio di formazione con due possibili opzioni: arretrare Bellingham accanto a Valverde (spostamento che lancerebbe titolare Diomande) oppure inserire da mediano Alexander-Arnold che ha già giocato con Klopp in quella posizione?
- Conferme in difesa con l'altro ex Dumfries e Cucurella sulle fasce, centrali Konaté e Huijsen
La probabile formazione dell'Inter
INTER (3-5-2): Josep Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Jones, Carlos Augusto; Thuram, Lautaro Martinez. All. Chivu
- Chi non sarà della partita è Dimarco, che salta il Real Madrid per precauzione e proverà a recuperare con calma per la prossima di campionato. Al suo posto gioca Carlos Augusto.
- Possibile ritorno da titolare di Thuram accanto a Lautaro Martinez.
- Chance dall'inizio anche per Jones, che completa il centrocampo con Barella e Calhanoglu.
- A destra Luis Henrique si gioca il posto con Diouf.
- Ballottaggio anche in difesa, dove Stones contende una maglia ad Akanji