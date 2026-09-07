Assente al Bernabeu, Dimarco sarà sostituito da Carlos Augusto. Chivu pensa di rilanciare Thuram dall'inizio accanto a Lautaro, novità anche in mezzo con Jones e il ritorno da titolare di Calhanoglu. Ballottaggio in difesa tra Akanji e Stones. Mourinho senza tre squalificati (Bernardo Silva, Camavinga e Guler) e con un dubbio tra centrocampo e trequarti. Real Madrid-Inter è in diretta martedì alle 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW

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