Introduzione
Siete pronti a vivere le emozioni della Champions League 2026/27? Si parte martedì 8 settembre e l'avvio è subito stellare: c'è Real Madrid-Inter su Sky con Mou che ritrova al Bernabeu Chivu, due "eroi" del triplete nerazzurro sulle due panchine. Qui tutto il programma delle partite del primo turno, che si giocheranno martedì, mercoledì e giovedì, gli studi pre e post partita e tutte le novità che troverete su Sky Sport e NOW per questa imperdibile stagione di coppe
Quello che devi sapere
Martedì 8 settembre 2026
- AEK Atene - LASK alle ore 18:45 presso l'Agia Sophia Stadium (Atene)
- Club Brugge - Aston Villa alle ore 18:45 presso il Jan Breydel Stadium (Bruges)
- Borussia Dortmund - Villarreal alle ore 21:00 presso il Signal Iduna Park (Dortmund)
- Porto - Manchester City alle ore 21:00 presso l'Estádio do Dragão (Porto)
- Lille - Real Betis alle ore 21:00 presso lo Stadio Pierre Mauroy (Villeneuve-d'Ascq)
- Real Madrid - INTER alle ore 21:00 presso lo Stadio Santiago Bernabéu (Madrid)
pubblicità
Mercoledì 9 settembre 2026
- Barcellona - Feyenoord alle ore 18:45 presso il Camp Nou (Barcellona)
- Stoccarda - Viking alle ore 18:45 presso la Mercedes-Benz Arena (Stoccarda)
- Liverpool - Atlético Madrid alle ore 21:00 presso Anfield (Liverpool)
- Paris Saint-Germain - Slovan Bratislava alle ore 21:00 presso il Parco dei Principi (Parigi)
- Sporting CP - Galatasaray alle ore 21:00 presso l'Estádio José Alvalade (Lisbona)
- NAPOLI - Arsenal alle ore 21:00 presso lo Stadio Diego Armando Maradona (Napoli)
Giovedì 10 settembre 2026
- Fenerbahçe - ROMA alle ore 18:45 presso lo Şükrü Saracoğlu Stadium (Istanbul)
- PSV Eindhoven - Shakhtar Donetsk alle ore 18:45 presso il Philips Stadion (Eindhoven)
- COMO - Lipsia alle ore 21:00 presso lo Stadio Giuseppe Sinigaglia (Como)
- Bayern Monaco - Bodø/Glimt alle ore 21:00 presso l'Allianz Arena (Monaco di Baviera)
- Manchester United - Sabah alle ore 21:00 presso l'Old Trafford (Manchester)
- Slavia Praga - Lens alle ore 21:00 presso l'Eden Aréna (Praga)
pubblicità
Fase campionato: date e regolamento
- 1^ giornata: 8-10 settembre 2026
- 2^ giornata: 13-14 ottobre 2026
- 3^ giornata: 20-21 ottobre 2026
- 4^ giornata: 3-4 novembre 2026
- 5^: giornata: 24-25 novembre 2026
- 6^ giornata: 8-9 dicembre 2026
- 7^ giornata: 19-20 gennaio 2027
- 8^ giornata: 27 gennaio 2027
Chi si qualifica alla fase successiva:
- Le prime 8 squadre della fase campionato giocano gli ottavi, quelle dal 9° al 24° posto prendono parte agli spareggi. Le ultime 12 sono eliminate
Champions e le altre coppe europee su Sky: le novità
- Per questa prima giornata i tre giorni di coppe saranno interamente dedicati alla Champions, che anticipa di 7 giorni la partenza delle altre due competizioni. Ma quest’anno le tre competizioni Uefa (Champions, Europa e Conference League) saranno raccontate come un unico grande evento, condotto da Federica Masolin e distribuito nell'arco della settimana europea dal martedì al giovedì.
- Il nome di questo contenitore sarà Sky Calcio Show, storico brand di Sky che ritorna per accompagnare il racconto delle Coppe Europee che unirà studi, contributi dai campi, approfondimenti tattici (col supporto tecnologico dello Sky Sport Tech e dello Sky Sport Skills) e il confronto con i talent di Sky Sport.
Il Dream Team dei campioni di Sky Sport
- Una squadra composta da: Fabio Capello, Alessandro Del Piero, Zvonimir Boban, Alessandro Florenzi, Beppe Bergomi, Alessandro Costacurta, Paolo Di Canio, Luca Marchegiani, Riccardo Montolivo, Walter Zenga, Massimo Gobbi, Faouzi Ghoulam, Michele Padovano, Giancarlo Marocchi, Nando Orsi, Lorenzo Minotti, Aldo Serena e Gianluca Zambrotta.
- La prima firma delle coppe europee di Sky, Paolo Condò (giurato italiano per il Pallone d’Oro) assieme alla competenza di grandi firme del giornalismo come Stefano De Grandis, Veronica Baldaccini, Marco Bucciantini, Gianfranco Teotino e Angelo Carotenuto, ai quali si aggiunge anche il nuovo prestigioso arrivo di Massimo Caputi.
Gli altri studi
- Gli studi delle partite delle 18.45 del martedì e del mercoledì saranno affidati alla conduzione di Licia Virdis, altra novità della stagione di Sky Sport. A chiudere le grandi notti continentali sarà invece Mario Giunta con After Party - La notte dei campioni, il nuovo appuntamento dedicato anche a tutto ciò che va oltre il risultato, in particolare le grandi giocate e le grandi storie delle coppe europee, non solo alle squadre italiane. Chiude la giornata l’appuntamento all’1 con Goleador Europa, per riviere tutti i gol della giornata.
Gli inviati di Sky Sport
- Tra gli ospiti della tre giorni, anche Lisa Offside, volto digital di Sky Sport, che porterà all’interno del programma tutte le curiosità da insider a bordocampo e non solo, insieme al team di giornalisti di Sky Sport tra i quali Gianluigi Bagnulo, Filippo Benincampi, Luca Mastrorilli, Niccolò Omini, telecronisti come Stefano Borghi e Federico Zancan e la presenza fissa ogni giovedì di Fabio Caressa e Beppe Bergomi.
pubblicità