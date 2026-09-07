Introduzione

Siete pronti a vivere le emozioni della Champions League 2026/27? Si parte martedì 8 settembre e l'avvio è subito stellare: c'è Real Madrid-Inter su Sky con Mou che ritrova al Bernabeu Chivu, due "eroi" del triplete nerazzurro sulle due panchine. Qui tutto il programma delle partite del primo turno, che si giocheranno martedì, mercoledì e giovedì, gli studi pre e post partita e tutte le novità che troverete su Sky Sport e NOW per questa imperdibile stagione di coppe



REAL-INTER, LE PAROLE DI MOURINHO