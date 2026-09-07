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Roberto Carlos: "Dimarco mi somiglia, Mourinho resta sempre il numero uno"

Giorgia Cenni

Giorgia Cenni

L'ambasciatore nel mondo del club spagnolo, nonché ex leggenda di Real Madrid e Inter, gioca in anticipo per noi di Sky Sport la sfida tra le due squadre, tra la suggestione di Mourinho contro i nerazzurri, il paragone con Dimarco e un pensiero anche alla sua Seleçao

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