Il Real Madrid e l'aura (non infinita) di José Mourinho

Sembrava fuori dai grandi giochi, poi Florentino Pérez ha deciso di affidarsi ancora a lui. José Mourinho è tornato al Real Madrid con la sua personalità straripante, imponendo regole e disciplina. Ma l'aura dello Special One deve già fare i conti con i risultati e nella super sfida di Champions contro l'Inter devono arrivare nuove risposte
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