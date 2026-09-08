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l'analisi

Il Real Madrid e l'aura (non infinita) di José Mourinho

Maurizio Compagnoni

Maurizio Compagnoni
©IPA/Fotogramma

Sembrava fuori dai grandi giochi, poi Florentino Pérez ha deciso di affidarsi ancora a lui. José Mourinho è tornato al Real Madrid con la sua personalità straripante, imponendo regole e disciplina. Ma l'aura dello Special One deve già fare i conti con i risultati e nella super sfida di Champions contro l'Inter devono arrivare nuove risposte

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