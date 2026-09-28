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l'analisi

Il terremoto del City scuote tutta la Premier

Federico Zancan

©Getty

La sentenza sul Manchester City scuote le fondamenta della Premier League: 114 accuse su 115 accolte, una sanzione ancora da definire e una battaglia legale appena cominciata. Ma oltre al futuro del club c'è quello dell'intero sistema, tra possibili risarcimenti, titoli sotto esame e una credibilità che rischia di essere messa in discussione

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