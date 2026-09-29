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il commento

La Nazionale impassibile di Mancini

Peppe Di Stefano

Peppe Di Stefano
©Getty

La Turchia non era il Belgio, ma l'Italia non era comunque la stessa. I cambi hanno dato qualcosa di diverso, ma in tutto questo c'è la figura impassibile di Mancini, che non si vuole far condizionare nemmeno da quanto sta accadendo intorno alla presidenza federale

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