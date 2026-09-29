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Montréality Show: il 'miracolo' arcobaleno di Brandon McNulty

Christian Giordano

Christian Giordano
©Getty

Uno dei mondiali più duri, combattuti e spettacolari ha premiato Brandon McNulty, ventottenne gregario del grande assente Tadej Pogačar. Dei Big Five s’è salvato soltanto Van Der Poel, bronzo sulle stesse strade canadesi 52 anni dopo l’argento di nonno Poulidor. Giornata-no per la corazzata belga di Evenepoel & Van Aert, crampi per Paul Seixas nella Francia e troppo isolato il messicano Isaac del Toro. L’Italia si consola col solito Giulio Ciccone, nono, e guarda al futuro Lorenzo Mark Finn, il più giovane al via

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