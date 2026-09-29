Mondini e la tesi sul calcio: "Sottovalutiamo troppo la nostra testa"

In Franciacorta, c'è un piccolo club di Serie C che sta vivendo un sogno: l'Ospitaletto. Mondini, 2 gol in stagione, se lo gode tutto, “ma resto con i piedi ben piantati a terra”. È dottore in Scienze Motorie, gioca, segna e guarda al futuro con tranquillità: “Non sempre possiamo realizzare tutto quello che vogliamo, conta il percorso”
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