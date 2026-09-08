Dopo il 2-1 sull'Inter, José Mourinho parla di "partita pazza": "Bella per gli spettatori ma non per me o per Chivu. Poteva finire 5-0 per noi o 5-5, 7-6... Noi a ogni contropiede potevamo chiuderla. Mbappé sarà di nuovo capocannoniere della Champions". E alla prossima c'è la Roma: "Sarò emozionato solo prima e dopo, durante no"
“Mi è piaciuto il risultato”. José Mourinho sintetizza così il suo ritorno in Champions alla guida del Real Madrid, un 2-1 ottenuto sull’Inter, ex indimenticata, al termine di quella che lo stesso allenatore definisce una “partita pazza”. “Mi è piaciuto il risultato perché sono tre punti alla prima contro una squadra fortissima”, spiega a Sky. “Partita spettacolare per chi l’ha vista, ma non per me o per Chivu perché è stata una partita pazza. Poteva finire 5-0 per noi, o 5-5, 7-6, 6-5… Tantissime palle gol, loro sono bravi e forti ma ogni volta che noi uscivamo in contropiede potevamo fare gol. Potevamo chiudere il primo tempo 3-0 con un gol all’ultimo minuto prima dell’intervallo, potevamo poi chiuderla con Bellingham davanti alla porta ma anche l’Inter poteva segnare prima di noi, dopo di noi e l’hanno tenuta aperta fino alla fine. Si dice che Mbappé non difende? Ha lavorato tantissimo, ha fatto un gol importante, ne ha sbagliati alcuni che di solito non sbaglia, non mi preoccupa perché farà sempre di più e sicuramente sarà di nuovo il capocannoniere della Champions. Non posso essere più soddisfatto di così”.
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"Roma alla prossima? Emozionato solo prima e dopo"
Ha ritrovato uno dei suoi eroi del Triplete, quel Chivu adesso sulla panchina dell’Inter, e Mou racconta il loro incrocio così: “Ci siamo abbracciati prima e dopo, sappiamo cosa proviamo l'uno per l'altro. Dopo nei 90’ si dimentica tutto”. E, scherzi del calendario, alla prossima c’è la Roma, altra ex. “L’anno scorso ho già incrociato il Chelsea e un’altra ex squadra”, dice Mourinho, “ma non lo posso nascondere: con la Roma a Roma… è la prima volta che torno. Sarò emozionato prima e dopo, ma durante no”. Infine, chiude con una battuta delle sue spiegando perché Florentino lo abbia rivoluto così fortemente. “Perché la situazione era dura”, dice. “Quando è facile non è per me, quando è dura… aiuta José”.