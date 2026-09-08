“Mi è piaciuto il risultato”. José Mourinho sintetizza così il suo ritorno in Champions alla guida del Real Madrid, un 2-1 ottenuto sull’Inter, ex indimenticata, al termine di quella che lo stesso allenatore definisce una “partita pazza”. “Mi è piaciuto il risultato perché sono tre punti alla prima contro una squadra fortissima”, spiega a Sky. “Partita spettacolare per chi l’ha vista, ma non per me o per Chivu perché è stata una partita pazza. Poteva finire 5-0 per noi, o 5-5, 7-6, 6-5… Tantissime palle gol, loro sono bravi e forti ma ogni volta che noi uscivamo in contropiede potevamo fare gol. Potevamo chiudere il primo tempo 3-0 con un gol all’ultimo minuto prima dell’intervallo, potevamo poi chiuderla con Bellingham davanti alla porta ma anche l’Inter poteva segnare prima di noi, dopo di noi e l’hanno tenuta aperta fino alla fine. Si dice che Mbappé non difende? Ha lavorato tantissimo, ha fatto un gol importante, ne ha sbagliati alcuni che di solito non sbaglia, non mi preoccupa perché farà sempre di più e sicuramente sarà di nuovo il capocannoniere della Champions. Non posso essere più soddisfatto di così”.

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