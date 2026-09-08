Oggi, martedì 8 settembre, si scende in campo per la prima giornata di Champions League. Real Madrid e Inter scenderanno in campo alle 21.00. Dove seguire la partita in diretta su Sky e in streaming su NOW, con ampio pre e post partita con Federica Masolin ed i suoi ospiti

Da non perdere oggi alle 21 la prima partita stagionale in Champions League dell'Inter impegnata questa sera in casa del Real Madrid: partita da seguire in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW . Telecronaca Fabio Caressa, commento Beppe Bergomi, inviati Giorgia Cenni, Matteo Barzaghi e Andrea Paventi, Diretta Gol con Riccardo Gentile. Ampio spazio all’approfondimento pre e postpartita con Sky Calcio Show . Alle 18 Licia Virdis introduce gli anticipi di giornata, mentre alle 20 e nel postpartita Federica Masolin sarà in studio insieme a Paolo Condò, e i talent di Sky Sport: Fabio Capello, Zvonimir Boban e Aldo Serena. Da mezzanotte apputamento con After Party Show, con Mario Giunta, Zvomir Boban, Federico Zancan e Luca Mastrorilli.

I numeri di Real Madrid e Inter

Il Real Madrid ha vinto tutte le quattro sfide di Champions League disputate contro l'Inter in questo secolo; nel dettaglio, quella dei Blancos è la squadra che i nerazzurri hanno affrontato più volte nelle grandi competizioni europee in questo secolo senza mai vincere. L'Inter ha perso e non ha trovato il gol in ciascuna delle ultime tre partite di Champions League contro il Real Madrid. Soltanto contro il Barcellona, tra il 2003 e il 2009, i nerazzurri sono rimasti a secco di marcature per quattro incontri consecutivi in Coppa dei Campioni/Champions League contro una singola avversaria.

Il tecnico del Real Madrid, José Mourinho, affronterà la sua ex squadra, l'Inter, con cui ha vinto la Champions League nel 2010 proprio al Bernabéu (2-0 contro il Bayern Monaco); l'attuale allenatore dei nerazzurri, Christian Chivu, faceva parte dell'XI titolare di Mourinho in quella finale. L'Inter ha perso cinque delle ultime sei partite (1V) di Champions League nella stagione 2025/26: tante sconfitte quante i nerazzurri ne avevano subite nelle precedenti 39 gare (25V, 9N) messe assieme nella competizione. José Mourinho è tornato sulla panchina del Real Madrid quest'estate; il portoghese conta il quinto maggior numero di partite nella storia della Champions League dal 1992/93: 160, delle quali 36 alla guida del Real Madrid tra il 2010 e il 2013, vincendone 24 (il 66.7%); soltanto Carlo Ancelotti vanta una percentuale di successi superiore (68.8%) con il club tra gli allenatori con almeno 10 panchine all'attivo in Champions League. Sotto la gestione di José Mourinho, il Real Madrid ha segnato nel 97% delle partite di Champions League (35 su 36): si tratta della percentuale più alta per qualsiasi squadra con almeno 20 match disputati sotto la guida di un singolo allenatore nella competizione.