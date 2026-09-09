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il reportage

'Como' si prepara una casa alla Champions: il nuovo Sinigaglia è pronto per l’Europa

Marco Demicheli

Marco Demicheli

Una curva da rifare, il campo da allargare, nuovi spazi per Uefa, media e televisioni. Il Como ha avuto tre mesi per trasformare il Sinigaglia e rendere possibile il suo sogno: giocare la Champions nella propria casa, sul lago. E ora anche il suo stadio è in 'formato Europa'

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