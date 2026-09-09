Alla vigilia dell'esordio in Champions League (giovedì alle 18.45 contro il Fenerbahce, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 253 e in streaming su NOW ), l'allenatore della Roma presenta il match a Sky: "Stiamo bene e siamo pronti, la Champions è la competizione più prestigiosa. Dybala ora ha più continuità, con lui in campo siamo migliori. Giocheremo in un ambiente caldo: sarà una bella prova per dimostrare la nostra personalità"

Dopo 7 anni di attesa, la Roma torna a vivere l'atmosfera della Champions League: domani, giovedì 10 settembre alle 18.45 l'esordio in Turchia contro il Fenerbahce (in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 253 e in streaming su NOW). Alla vigilia di un match tanto atteso, Gian Piero Gasperini ha parlato a Sky.



Cosa rappresenta questa competizione per lei che è uno specialista? 43 partite in Champions e una semifinale sfiorata con l’Atalanta

"Indubbiamente è la competizione più importante a livello di club. Tolto il Mondiale per le nazionali questa è la competizione più di prestigio, quella a cui tutti i giocatori e gli allenatori vogliono partecipare"



Come sta Dybala? E' pronto per giocare dopo le tre partite da titolare in campionato?

"In generale stiamo bene tutti, non ci sono particolari defezioni: è rimasto Pellegrini, che però contiamo di recuperare molto presto, e poi siamo tutti presenti e tutti pronti per cercare di iniziare questa nuova avventura"



Cosa può dare in più Dybala in una competizione come la Champions?

"Dybala sta già dimostrando quella che è la sua continuità soprattutto, perché il valore è riconosciuto. L’inizio di quest’anno è sicuramente migliore rispetto a quelli degli anni recenti perché ha una continuità straordinaria, sia in partita che in allenamento, e quando abbiamo lui in campo siamo sicuramente migliori anche noi"



Lei insegue la cultura del miglioramento. La Roma arriva a questa notte in Europa dopo otto vittorie di fila in campionato, cinque lo scorso anno e tre quest’anno. Dove è stato fatto l’ulteriore salto di qualità?

"Questo è sempre stato un gruppo molto unito e coeso, molto determinato a raggiungere dei traguardi. Probabilmente abbiamo alzato il livello tecnico negli ultimi mesi, sicuramente avvantaggiati anche dal fatto che abbiamo alle spalle un anno di partite e di conoscenze. La qualità tecnica è indubbiamente migliorata e si è alzata, non solo con Dybala e Malen, ma con tutta la squadra. Il fatto che realizziamo sicuramente più gol è anche uno specchio di questo"



L’adrenalina dei minuti finali della partita rimontata con l’Atalanta sarà una carica supplementare?

"Sicuramente quando ribalti una partita così, che all’88º hai perso e al 93° hai vinto, ti dà un’energia e una gioia sicuramente superiore, però questa è una competizione nuova per la Roma dove c’è un po’ la curiosità anche da parte nostra di misurarci a livello internazionale con le migliori squadre di ogni Paese. Si comincia domani in un palcoscenico molto importante e molto caldo e lì potremo già vedere quant’è la nostra forza e la nostra personalità"



Qual è la difficoltà maggiore che si aspetta in Champions rispetto al campionato?

"Incontriamo intanto tutte squadre top nei loro campionati e soprattutto sono squadre che hanno in formazione giocatori straordinari che possono con le loro giocate cambiare anche l’andamento equilibrato di una gara. Questo lo dobbiamo sapere e dobbiamo cercare di controllarlo, ma dobbiamo essere anche bravi noi a non snaturarci e ad avere fiducia nei nostri mezzi e sapere che anche noi possiamo mettere in difficoltà agli avversari"

"Quest'anno abbiamo più soluzioni"

In conferenza stampa, Gasperini ha poi fatto il punto sull’avversario, considerando che ai turchi mancheranno Asensio (infortunato) e Guendouzi (l’ex Lazio è stato squalificato per due giornate in seguito alla rissa dopo la partita con il Lione che ha qualificato alla Champions il Fenerbahce): “Indubbiamente sono due giocatori importanti”, ha detto Gasperini, “a volte succede che per squalifica o infortunio qualche giocatore rimanga fuori, ma credo troveremo un Fenerbahce molto forte: ha una rosa forte, e anche se ha qualche assenza rimane una squadra con una rosa di qualità”. Infine, sulla gestione delle energie per far fronte ai tanti impegni: “Nelle prossime settimane, dopo la sosta, avremo tante partite. Diventano fondamentali i cambi. Ma quest'anno abbiamo la possibilità di far giocare più interpreti. Adesso possiamo mettere nuove soluzioni senza perdere la qualità”.