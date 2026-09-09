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Fenerbahce-Roma, le probabili formazioni della partita di Champions League

Champions League

La Roma si prepara all'esordio in Champions: l'avversario è il Fenerbahce, che aprirà ai giallorossi le porte dello Stadio Sukru Saraçoglu giovedì alle 21 (diretta su Sky e in streaming su NOW). Gasperini dovrebbe confermare l'undici sceso in campo contro l'Atalanta, con Lulli sulla destra e la coppia Dybala-Mora dietro a Malen. Il Fener, senza lo squalificato Guendouzi, si affida ad Akturkoglu e Greenwood sulla trequarti. Le probabili di Fenerbahce-Roma

Probabili Formazioni

Roma
Roma
Mile Svilar
Mile Svilar
Portiere
Roma
Gianluca Mancini
Gianluca Mancini
Difensore centrale di destra
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Roma
Evan Ndicka
Evan Ndicka
Difensore centrale
Roma
Mario Hermoso
Mario Hermoso
Difensore centrale di sinistra
pubblicità
Roma
Emanuele Lulli
Emanuele Lulli
Esterno destro
Roma
Manu Koné
Manu Koné
Mezzala destra
Roma
Bryan Cristante
Bryan Cristante
Mezzala sinistra
Roma
Wesley
Wesley
Esterno sinistro
pubblicità
Roma
Paulo Dybala
Paulo Dybala
Trequartista di destra
Roma
Rodrigo Mora
Rodrigo Mora
Trequartista di sinistra
pubblicità
Roma
Donyell Malen
Donyell Malen
Attaccante

ROMA (3-4-2-1), la probabile formazione

Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Lulli, Koné, Cristante, Wesley; Dybala, Mora; Malen. All. Gasperini

  • Gasperini sembra intenzionato a riproporre la stessa formazione che ha giocato contro l'Atalanta.
  • Dietro all'intoccabile Malen, pronti ad agire sia Dybala che Rodrigo Mora.
  • Conferma, sulla fascia destra, per Lulli: sarebbe l'esordio assoluto in Europa per il classe 2007

FENERBAHCE (4-2-3-1), la probabile formazione

Ederson; Muldur, Skriniar, Aké, Brown; Yuksek, Kanté; Akturkoglu, Greenwood, Aydın; Muriqi. All. Kartal

  • Kartal deve fare a meno dello squalificato Guendouzi, sostituito da Yuksek, e dell'infortunato Oosterwolde (obiettivo di mercato della Roma in estate).
  • Rispetto al derby perso con il Besiktas, previsti tre cambi: oltre al già citato Yuksek, dovrebbero giocare anche l'ex Sassuolo Muldur e Akturkoglu al posto di Semedo e Kahveci.

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