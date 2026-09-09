La Roma si prepara all'esordio in Champions: l'avversario è il Fenerbahce, che aprirà ai giallorossi le porte dello Stadio Sukru Saraçoglu giovedì alle 21 (diretta su Sky e in streaming su NOW). Gasperini dovrebbe confermare l'undici sceso in campo contro l'Atalanta, con Lulli sulla destra e la coppia Dybala-Mora dietro a Malen. Il Fener, senza lo squalificato Guendouzi, si affida ad Akturkoglu e Greenwood sulla trequarti. Le probabili di Fenerbahce-Roma