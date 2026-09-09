La Roma si prepara all'esordio in Champions: l'avversario è il Fenerbahce, che aprirà ai giallorossi le porte dello Stadio Sukru Saraçoglu giovedì alle 21 (diretta su Sky e in streaming su NOW). Gasperini dovrebbe confermare l'undici sceso in campo contro l'Atalanta, con Lulli sulla destra e la coppia Dybala-Mora dietro a Malen. Il Fener, senza lo squalificato Guendouzi, si affida ad Akturkoglu e Greenwood sulla trequarti. Le probabili di Fenerbahce-Roma
Probabili Formazioni
ROMA (3-4-2-1), la probabile formazione
Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Lulli, Koné, Cristante, Wesley; Dybala, Mora; Malen. All. Gasperini
- Gasperini sembra intenzionato a riproporre la stessa formazione che ha giocato contro l'Atalanta.
- Dietro all'intoccabile Malen, pronti ad agire sia Dybala che Rodrigo Mora.
- Conferma, sulla fascia destra, per Lulli: sarebbe l'esordio assoluto in Europa per il classe 2007
FENERBAHCE (4-2-3-1), la probabile formazione
Ederson; Muldur, Skriniar, Aké, Brown; Yuksek, Kanté; Akturkoglu, Greenwood, Aydın; Muriqi. All. Kartal
- Kartal deve fare a meno dello squalificato Guendouzi, sostituito da Yuksek, e dell'infortunato Oosterwolde (obiettivo di mercato della Roma in estate).
- Rispetto al derby perso con il Besiktas, previsti tre cambi: oltre al già citato Yuksek, dovrebbero giocare anche l'ex Sassuolo Muldur e Akturkoglu al posto di Semedo e Kahveci.