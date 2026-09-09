l'analisi
Napoli, come si ferma una squadra apparentemente inarrestabile?
Due finali europee sfumate, un mercato senza il grande nome ma funzionale e un inizio di stagione quasi perfetto. L’Arsenal torna in Champions con la stessa idea e una squadra più completa. Il Napoli è avvertito: Arteta vuole finalmente l’ultimo passo
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