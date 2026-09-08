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Cosa serve a questa Italia per battere l'Australia

Chicca Macchi

Chicca Macchi
©Getty

Tre partite, tre Italie diverse: l’esordio sofferto, l’impresa contro gli Stati Uniti e il passo falso con la Cina. Ora contro l’Australia serve una reazione immediata, ripartendo dalle certezze difensive e migliorando soprattutto il tiro da tre

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