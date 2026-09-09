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Misano: dove succede sempre di tutto

Paolo Beltramo

Paolo Beltramo
©Getty

Márquez per la conferma in un circuito in cui raramente si vince più di una volta (e lui è a 6), Martín per mantenere il primato, mentre Bezzecchi per risalire. Cosa dobbiamo aspettarci dal prossimo GP di Misano dove non si riesce mai ad avere un pronostico sicuro

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