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L’Europeo dove nulla è scontato. Ma l'Italia può contare su un Michieletto in più

Alessandro Acton

Alessandro Acton
©Getty

La buona notizia è che Michieletto c’è. Quella meno buona è che arriva all’Europeo senza una partita giocata da febbraio. L’Italia resta tra le favorite, ma dovrà affrontare un torneo più equilibrato e pericoloso del previsto

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