Merci pour tout Loulou Alaphilippe, l’ultimo moschettiere

A 34 anni, si è ritirato uno dei più grandi puncheur del decennio. In 13 stagioni da pro’ 45 vittorie tra cui due mondiali consecutivi, Sanremo, Strade Bianche, tre Freccia Vallone e la Clásica di San Sebastián, più le imprese nelle Monumento. Alaphilippe è stato uno degli ultimi romantici di un ciclismo d’antan: sempre all’attacco, istintivo e senza calcoli, a costo di saltare. Un idolo delle folle, amato e rispettato in gruppo e in carovana per la sua irresistibile Alapanache, così maledettamente très français...