Nove punti, tre vittorie e una squadra già riconoscibile. La Lazio di Gattuso sta trasformando un’estate piena di problemi in un inizio sorprendente, grazie a un’identità precisa e a un mercato a saldo zero che sta rendendo molto più del previsto. E il merito è sì del rendimento dei nuovi arrivati, ma anche e soprattutto del nuovo allenatore