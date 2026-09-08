il commento
Gattuso, oltre alla grinta c'è di più
Nove punti, tre vittorie e una squadra già riconoscibile. La Lazio di Gattuso sta trasformando un’estate piena di problemi in un inizio sorprendente, grazie a un’identità precisa e a un mercato a saldo zero che sta rendendo molto più del previsto. E il merito è sì del rendimento dei nuovi arrivati, ma anche e soprattutto del nuovo allenatore
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