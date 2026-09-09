l'analisi
Mourinho e il Real Madrid devono ancora battere i fischi del Bernabeu
Non basta vincere, non basta segnare: il Santiago Bernabeu anche dopo il successo contro l'Inter ha fischiato un giocatore come Vinicius. Ma perché? La vera sfida di Mourinho sembra andare ben oltre il trofeo della Champions League
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