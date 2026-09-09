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Roma, World Food Programme sponsor a sostegno del Nepal contro il Fenerbahce

Champions League
Foto sito web asroma.com

In occasione del debutto stagionale in Champions League, i giallorossi avranno un logo speciale sul fronte della maglia per sostenere la popolazione colpita dalle alluvioni e dalle frane. Fenerbahce-Roma giovedì 10 settembre alle ore 18.45 in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

LE PROBABILI FORMAZIONI DI FENERBAHCE-ROMA

La Roma si unisce al World Food Programme per sostenere la popolazione del Nepal, colpita dalle alluvioni e dalle frane nel Paese. In occasione del debutto in Champions League in casa del Fenerbahce giovedì 10 settembre alle ore 18.45 (in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW), i giallorossi scenderanno in campo con il logo del World Food Programme sul fronte della maglia. Il Wfp sta fornendo assistenza alimentare e supporto logistico alle circa 43.000 persone colpite. Le maglie indossate verranno messe all'asta e i fondi raccolti saranno destinati a sostenere la popolazione del Nepal attraverso gli interventi del Wfp. Anche i tifosi potranno contribuire attraverso ShareTheMeal, la piattaforma del Wfp.

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