Ha visto lo striscione che a Bergamo hanno dedicato a De Roon?

"Ne parleremo oggi, ma non è quello il punto. Lui è stato per anni un giocatore che ha portato in alto il nome dell'Atalanta. Ha fatto qualcosa di straordinario in Italia e in Europa. È una fortuna averlo con noi, va detto che non è stata una scelta sua lasciare Bergamo. Non rientrava nei piani dell'Atalanta: cosa doveva fare? Non giocare più per altre società? Io sono contento sia qui con noi, sarà importantissimo. Lui non è una banderina ma uno striscione a tutta curva per quella squadra e quella città. Ora sta crescendo di condizione e sarà importante per noi"