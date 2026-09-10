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Il Sabah e la strana storia di Dambrauskas, diventato allenatore grazie a un quiz in tv

Marco Salami

Marco Salami

Più di vent'anni fa partecipa al "Chi vuol essere milionario" lituano. Non vince la puntata, ma si porta a casa quattromila litas con cui paga il viaggio in Inghilterra per inseguire il sogno di fare l'allenatore. Ci riesce. Ora è all'Old Trafford contro lo United col suo minuscolo Sabah, il club azero fondato nel 2017 all'esordio assoluto in Champions. Tutto torna: il suo primo lavoro in carriera fu allenare una formazione giovanile… del Manchester United

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