Il Sabah e la strana storia di Dambrauskas, diventato allenatore grazie a un quiz in tv

Più di vent'anni fa partecipa al "Chi vuol essere milionario" lituano. Non vince la puntata, ma si porta a casa quattromila litas con cui paga il viaggio in Inghilterra per inseguire il sogno di fare l'allenatore. Ci riesce. Ora è all'Old Trafford contro lo United col suo minuscolo Sabah, il club azero fondato nel 2017 all'esordio assoluto in Champions. Tutto torna: il suo primo lavoro in carriera fu allenare una formazione giovanile… del Manchester United
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