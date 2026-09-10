L'allenatore del Como analizza la prima storica vittoria in Champions: "Sono felice ma ora serve umiltà e continuare a pedalare perché per noi la Serie A è la cosa più importante e non dobbiamo dimenticarlo perché è il campionato che ti porta in Europa". Sullo stato di salute della squadra: "A livello di gioco manca qualcosa, ci sono nove giocatori nuovi e serve tempo" HIGHLIGHTS - CLASSIFICA - PAGELLE

Cesc Fabregas si gode la splendida serata del suo Como, vincente 4-1 sul Lipsia all'esordio in Champions, ma immediatamente riporta tutti con i piedi per terra: "Sono felice è ovvio, ma durerà cinque minuti perché dobbiamo preparare la gara con il Parma e dobbiamo avere la stessa energia - spiega - E' una notte storica ma adesso umiltà, serenità e continuare a pedalare. Questo è un regalo che deriva dallo scorso anno, la Serie A è la competizione più importante perché è quella che ti fa andare ancora in Europa, siamo una squadra giovane, ma non dobbiamo dimenticare la Serie A perché per noi è la cosa più importante e dobbiamo essere performanti ogni tre giorni".

"Se vuoi essere dominante devi saper leggere le partite" Primo gol di Baturina, un premio a un ragazzo che si è avuta la pazienza anche di aspettare: "Io mi fido tantissimo di Baturina, cerchiamo di dare libertà al suo talento, quando urlo a questi giocatori è perché si dimenticano di fare la fase difensiva la prima volta e gli devo dare un po' di energia". Aggiustamenti tattici per cercare di mantenere sempre alto il livello: "Se vuoi essere una squadra dominante devi sapere leggere la partita e le mini-partite dentro la gara, a Napoli faceva caldissimo e non si poteva pressare tutta la gara, a Genova credo che non siamo andati a 5, oggi sì, perché dopo il 3-0 loro hanno cambiato la struttura e spingevano sulle corsie, hanno messo più fisicità, Da Cunha poteva fare il 4-0 e invece hanno fatto il 4-1, ma poi siamo stati solidi e siamo sempre ripartiti bene e potevamo segnare più gol".