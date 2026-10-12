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Roma, il nuovo murale di Drugi per Mourinho: il tributo aspettando la sfida con il Real

L'OMAGGIO
FOTO da __drugi__ - Instagram

Ci sono amori calcistici che resistono al tempo e ai cambi di panchina, come quello dei tifosi della Roma per Mourinho. Ne è una prova l'ultima opera dello street artist Drugi dedicata allo Special One che presto sarà in città per la sfida di Champions che opporrà i giallorossi al suo Real Madrid. Un tributo che celebra il portoghese anche con un messaggio commovente: "Ci tenevamo per mano sul tetto d'Europa..." 

Il celebre street artist romano Drugi ha voluto regalare alla tifoseria giallorossa un'altra emozione fortissima, condensando in un murale tutto il peso di un legame unico. L'opera, condivisa sul suo profilo Instagram ufficiale, è accompagnata da parole che sintetizzano perfettamente il sentimento del popolo romanista: "Non dimenticheremo mai chi siamo stati. Per una notte dimenticheremo l’amore, ma non dimenticheremo mai chi siamo stati". Un'immagine - Mou che stringe la mano a un piccolo tifoso che ha tra le braccia la Conference League vinta nel 2022 - e un messaggio che racchiudono la nostalgia e la fierezza di un'era importante per il club, trasformando il muro in un manifesto di gratitudine verso l'allenatore.

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