Torna da avversario della sua Inter con la maglia del Bruges, Yann Sommer che sfiderà i suoi ex compagni nella seconda giornata di Champions League: "È un momento speciale per me tornare in questo stadio in cui ho giocato per tre anni con questa squadra e questi tifosi, ci sono tanti bei momenti nella mia mente - dice - Domani sfiderò i miei ex compagni che conosco molto bene, sarà divertente giocare contro di loro e sarà sicuramente un momento speciale per me". Se le ambizioni di entrambe le squadre sono le stesse nel campionato di appartenenza, per il Bruges forse la Champions ha un altro valore: "Giocare nel Bruges è un po' diverso rispetto all'Inter ma è anche interessante, è una squadra che ha un progetto differente, abbiamo un gruppo molto giovane ma con tante qualità e con tanto talento e questo mi piace, io sono un po' più esperto e provo ad aiutare la squadra in questo senso. È chiaro che non siamo i favoriti di questa partita ma il calcio è il calcio, giocheremo con coraggio e vedremo".