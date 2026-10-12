L'ex portiere nerazzurro sfiderà l'Inter con la maglia del Bruges nella seconda giornata della Champions League: "Per me sarà una partita speciale, l'Inter è fortissima ma noi proveremo a fare una partita seria". Sulle possibilità dei nerazzurri di vincere il titolo: "L'Inter ha tutte le qualità per trionfare in Champions, due anni fa ci siamo andati vicini e ora hanno anche dei giocatori in più"
Torna da avversario della sua Inter con la maglia del Bruges, Yann Sommer che sfiderà i suoi ex compagni nella seconda giornata di Champions League: "È un momento speciale per me tornare in questo stadio in cui ho giocato per tre anni con questa squadra e questi tifosi, ci sono tanti bei momenti nella mia mente - dice - Domani sfiderò i miei ex compagni che conosco molto bene, sarà divertente giocare contro di loro e sarà sicuramente un momento speciale per me". Se le ambizioni di entrambe le squadre sono le stesse nel campionato di appartenenza, per il Bruges forse la Champions ha un altro valore: "Giocare nel Bruges è un po' diverso rispetto all'Inter ma è anche interessante, è una squadra che ha un progetto differente, abbiamo un gruppo molto giovane ma con tante qualità e con tanto talento e questo mi piace, io sono un po' più esperto e provo ad aiutare la squadra in questo senso. È chiaro che non siamo i favoriti di questa partita ma il calcio è il calcio, giocheremo con coraggio e vedremo".
"Spero di vedere vincere l'Inter, ma dopo la gara contro di noi"
Tra i tanti ex compagni uno in particolare è speciale, ovvero Manuel Akanji: "L'ho sentito al telefono, abbiamo giocato tante partite insieme e anche questo sarà speciale soprattutto quando verrà a saltare sui calci d'angolo, ma io voglio fare una bella partita con la mia squadra". Sommer conosce l'Inter e ha potuto 'svelare' qualche segreto dei nerazzurri ai suoi nuovi compagni: "Conosciamo molto bene l'Inter, anche quest'anno è una squadra molto forte, sono forti in tutti i ruoli, creano molto e sono pericolosi quando hanno molto spazio, cercheremo di fare una gara seria per impedire all'Inter di creare occasioni, questo è il nostro primo obiettivo e poi cercheremo di sfruttare le nostre qualità anche con la palla per avere un po' il controllo della partita. Sarà una grande partita nella quale penso che mi divertirò". U giudizio sull'Inter e sulle possibilità che ha di vincere la Champions: "L'Inter ha tutte le qualità per vincere anche la Champions League, ci siamo andati vicini due anni fa, l'Inter non è cambiata tanto, c'è qualche giocatore in più, è una squadra forte, il mio focus è sul Bruges, ma dopodomani sarò felice di vedere l'Inter vincere ancora".