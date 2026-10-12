Alla vigilia dell’impegno di Champions contro il Villarreal (in diretta su Sky martedì 13 ottobre alle 21), Massimiliano Allegri presenta a Sky la sfida: "Serve fare punti ma sarà difficile: loro contro il Real Madrid hanno dimostrato di essere in forma. I cambi di modulo? Sono discorsi da bar". E sulla formazione: "Non ho ancora deciso gli undici, ma McTominay potrebbe anche partire titolare"

Dopo il 3-0 al Frosinone con cui ha ripreso il cammino in campionato, il Napoli torna in campo anche in Champions League: si gioca per la seconda giornata della League Phase e la squadra di Allegri affronta il Villarreal (martedì 13 ottobre alle 21, in diretta su Sky Sport Arena, Sky Sport 253 e in streaming su NOW). L’allenatore degli azzurri ha parlato così a Sky.



L'emergenza infortuni inizia a essere smaltita, anche se faticosamente. I prossimi 90 minuti valgono come la partita con il Frosinone?

"Dobbiamo cercare di fare dei punti perché è la seconda partita di Champions, non sarà facile perché il Villarreal è una squadra che anche sabato ha fatto una bella partita con il Real Madrid e diciamo che si è rimessa in ordine. E' una squadra sempre difficile da affrontare, ma le partite di Champions sono sempre difficili da giocare"



Si è discusso tanto del ritorno alla difesa a tre: è il sistema di gioco più congeniale in questo momento?

"Io vado molto controcorrente: parlare di moduli è una cosa riduttiva, sono discorsi da bar più che da campo, ma non è che bisogna essere tutti d’accordo. Io dico che ho una rosa fatta di ottimi giocatori e abbiamo dei giocatori che stanno rientrando dagli infortuni. Ci sarà bisogno di un po’ di tempo ancora e bisognerà essere fortunati nel gestire e cambiare i giocatori, soprattutto per dare loro la possibilità di riprendere una condizione ottimale. Già da mercoledì avremo di nuovo in squadra Anguissa, Olivera, Alisson, e piano piano con un po’ di pazienza ci rimetteremo in ordine"



È possibile vedere McTominay dal primo minuto?

"È possibile ma non ho ancora ben deciso quello che sarà l’undici che scenderà in campo: sabato hanno giocato giocatori che erano fermi da tanto e domani mattina vedrò come stanno e cercherò di immaginare come sarà la partita"



Una 'formazione base' Allegri ce l’ha in mente o si proseguirà con queste rotazioni, anche per le tante soluzioni che ci sono?

"Quello che vale oggi non vale domani nel calcio, poi a me le cose abitudinarie danno un po’ fastidio: mi diverto di più cambiando un po’ i giocatori, poi dipende da chi ho a disposizione. Anche a seconda delle caratteristiche dei giocatori, cercherò di mettere in campo la formazione migliore, ma soprattutto mettere i giocatori in campo nelle loro posizioni a seconda delle loro caratteristiche"



McTominay e De Bruyne hanno insieme un potenziale pazzesco, e si dice che i grandi giocatori possono giocare insieme sempre. E' una bella sfida anche tattica da vincere, per far sì che possano rendere al meglio insieme?

"Credo che i giocatori bravi devono giocare insieme, poi dipende anche dai momenti. McTominay è due mesi che non gioca, De Bruyne è arrivato il 5 agosto e sta trovando una buona condizione però non è che esiste il 'sempre', è troppo riduttivo"