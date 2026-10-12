Alla vigilia dell’impegno di Champions contro il Villarreal (in diretta su Sky martedì 13 ottobre alle 21), Massimiliano Allegri presenta a Sky la sfida: "Serve fare punti ma sarà difficile: loro contro il Real Madrid hanno dimostrato di essere in forma. I cambi di modulo? Sono discorsi da bar". E sulla formazione: "Non ho ancora deciso gli undici, ma McTominay potrebbe anche partire titolare"
Dopo il 3-0 al Frosinone con cui ha ripreso il cammino in campionato, il Napoli torna in campo anche in Champions League: si gioca per la seconda giornata della League Phase e la squadra di Allegri affronta il Villarreal (martedì 13 ottobre alle 21, in diretta su Sky Sport Arena, Sky Sport 253 e in streaming su NOW). L’allenatore degli azzurri ha parlato così a Sky.
L'emergenza infortuni inizia a essere smaltita, anche se faticosamente. I prossimi 90 minuti valgono come la partita con il Frosinone?
"Dobbiamo cercare di fare dei punti perché è la seconda partita di Champions, non sarà facile perché il Villarreal è una squadra che anche sabato ha fatto una bella partita con il Real Madrid e diciamo che si è rimessa in ordine. E' una squadra sempre difficile da affrontare, ma le partite di Champions sono sempre difficili da giocare"
Si è discusso tanto del ritorno alla difesa a tre: è il sistema di gioco più congeniale in questo momento?
"Io vado molto controcorrente: parlare di moduli è una cosa riduttiva, sono discorsi da bar più che da campo, ma non è che bisogna essere tutti d’accordo. Io dico che ho una rosa fatta di ottimi giocatori e abbiamo dei giocatori che stanno rientrando dagli infortuni. Ci sarà bisogno di un po’ di tempo ancora e bisognerà essere fortunati nel gestire e cambiare i giocatori, soprattutto per dare loro la possibilità di riprendere una condizione ottimale. Già da mercoledì avremo di nuovo in squadra Anguissa, Olivera, Alisson, e piano piano con un po’ di pazienza ci rimetteremo in ordine"
È possibile vedere McTominay dal primo minuto?
"È possibile ma non ho ancora ben deciso quello che sarà l’undici che scenderà in campo: sabato hanno giocato giocatori che erano fermi da tanto e domani mattina vedrò come stanno e cercherò di immaginare come sarà la partita"
Una 'formazione base' Allegri ce l’ha in mente o si proseguirà con queste rotazioni, anche per le tante soluzioni che ci sono?
"Quello che vale oggi non vale domani nel calcio, poi a me le cose abitudinarie danno un po’ fastidio: mi diverto di più cambiando un po’ i giocatori, poi dipende da chi ho a disposizione. Anche a seconda delle caratteristiche dei giocatori, cercherò di mettere in campo la formazione migliore, ma soprattutto mettere i giocatori in campo nelle loro posizioni a seconda delle loro caratteristiche"
McTominay e De Bruyne hanno insieme un potenziale pazzesco, e si dice che i grandi giocatori possono giocare insieme sempre. E' una bella sfida anche tattica da vincere, per far sì che possano rendere al meglio insieme?
"Credo che i giocatori bravi devono giocare insieme, poi dipende anche dai momenti. McTominay è due mesi che non gioca, De Bruyne è arrivato il 5 agosto e sta trovando una buona condizione però non è che esiste il 'sempre', è troppo riduttivo"
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Successivamente, Allegri ha parlato anche in conferenza stampa, ribadendo che sarà “una gara molto importante e complicata. Il Villarreal ha avuto un inizio non facile, ma ora si sta riprendendo. Giocare qui è sempre complicato, ma dobbiamo fare dei punti perché il nostro obiettivo è passare questo turno ed essere a marzo ancora in questa competizione”. E sul “tipo” di gara che vedremo: “Sarà l’opposto del match visto sabato con il Frosinone. Stiamo parlando di una gara di Champions. Poi il Frosinone spacca le partite, mentre il Villarreal meno. McTominay sta decisamente meglio, gli altri li dovrò valutare. In questo momento è importante recuperare di tutti, così avrei la fortuna di ‘indovinare’ la formazione. Gilmour sabato è stato in panchina perché aveva giocato tante gare in nazionale, con il Villarreal è favorito rispetto a Lobotka. Milinkovic-Savic o Meret? Giocherà Milinkovic-Savic, era tornato dalla nazionale e Meret arriva da un infortunio. Lucca sta vivendo un momento di difficoltà, ma la sua disponibilità al lavoro è buona. Deve avere pazienza, perché poi arriveranno i gol. Come prima punta ci sono lui e Hojlund, deve stare tranquillo”.