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Villarreal-Napoli, le probabili formazioni della partita di Champions League

Champions League

Allegri pronto a rilanciare McTominay titolare, con l'avanzamento di De Bruyne sulla trequarti, assieme a Giovane. Confermata la difesa a 3, con Milinkovic-Savic preferito a Meret tra i pali. A centrocampo Gilmour dovrebbe vincere il ballottaggio con Lobotka. Villarreal-Napoli è in diretta martedì 13 ottobre alle 21 su Sky Sport Arena, Sky Sport 253 e in streaming su NOW

ALLEGRI: "SERVONO PUNTI"

Probabili Formazioni

Napoli
Napoli
Vanja Milinkovic-Savic
Vanja Milinkovic-Savic
Portiere
Napoli
Rafa Marín
Rafa Marín
Difensore centrale di destra
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Napoli
Amir Rrahmani
Amir Rrahmani
Difensore centrale
Napoli
Benoît Badiashile
Benoît Badiashile
Difensore centrale di sinistra
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Napoli
Matteo Politano
Matteo Politano
Esterno destro
Napoli
Billy Gilmour
Billy Gilmour
centrocampista centrale
Napoli
Scott McTominay
Scott McTominay
centrocampista centrale
Napoli
Giovanni Di Lorenzo
Giovanni Di Lorenzo
Esterno sinistro
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Napoli
Giovane
Giovane
Trequartista di destra
Napoli
Kevin De Bruyne
Kevin De Bruyne
Trequartista di sinistra
pubblicità
Napoli
Rasmus Højlund
Rasmus Højlund
Centravanti

La probabile formazione

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Rafa Marin, Rrahmani, Badiashile; Politano, Gilmour, McTominay, Di Lorenzo; Giovane, De Bruyne; Hojlund. All. Allegri

  • McTominay pronto a tornare dal 1', come annunciato anche a Sky da Allegri. De Bruyne avanza sulla trequarti con Giovane, a supporto di Hojlund
  • In porta Milinkovic-Savic vince il ballottaggio con Meret
  • Confermata la difesa a 3: con l'ex Rafa Marin e Rrahmani (già presenti con il Frosinone) c'è Badiashile
  • In mezzo Gilmour preferito a Lobotka, mentre Di Lorenzo si sposta a sinistra, con il rientro di Politano sulla destra

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