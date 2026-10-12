Allegri pronto a rilanciare McTominay titolare, con l'avanzamento di De Bruyne sulla trequarti, assieme a Giovane. Confermata la difesa a 3, con Milinkovic-Savic preferito a Meret tra i pali. A centrocampo Gilmour dovrebbe vincere il ballottaggio con Lobotka. Villarreal-Napoli è in diretta martedì 13 ottobre alle 21 su Sky Sport Arena, Sky Sport 253 e in streaming su NOW
Probabili Formazioni
La probabile formazione
NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Rafa Marin, Rrahmani, Badiashile; Politano, Gilmour, McTominay, Di Lorenzo; Giovane, De Bruyne; Hojlund. All. Allegri
- McTominay pronto a tornare dal 1', come annunciato anche a Sky da Allegri. De Bruyne avanza sulla trequarti con Giovane, a supporto di Hojlund
- In porta Milinkovic-Savic vince il ballottaggio con Meret
- Confermata la difesa a 3: con l'ex Rafa Marin e Rrahmani (già presenti con il Frosinone) c'è Badiashile
- In mezzo Gilmour preferito a Lobotka, mentre Di Lorenzo si sposta a sinistra, con il rientro di Politano sulla destra