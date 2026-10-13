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Atletico Madrid-Manchester United, le probabili formazioni del match di Champions League

Champions League

Nel VIDEO le ultime notizie dal nostro inviato Filippo Benincampi sulle probabili formazioni di Atletico Madrid-Manchester United, match di Champions in programma martedì 13 ottobre alle 21 su Sky Sport 255 e in streaming su NOW. Simeone è pronto a lanciare Alvarez dal 1' mentre nei Red Devils potrebbe trovare spazio Rashford in una formazione molto offensiva. Di seguito le probabili formazioni

CHAMPIONS SU SKY: GUIDA TV - GLI EX DI GIORNATA

ATLETICO MADRID (4-2-3-1): Oblak; Pubill, Romero, Hancko, Grimaldo; Llorente, Koke; Simeone, Lee Kang-in, Baena; Julian Alvarez. All. Simeone

 

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): Lammens; Yoro, Maguire, Lisandro, Dalot; Tielemans, Santos; Mbeumo, Bruno Fernandes, Rashford; Cunha. All. Carrick

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