Torna lo spettacolo della Champions su Sky con una seconda giornata caratterizzata da tanti ritorni. Sono, infatti, molti i giocatori, e non solo, che sfideranno la propria ex squadra: da Donnarumma contro il Psg a Rudiger contro la Roma, passando per Asensio, Sommer e... Te li ricordi tutti?

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