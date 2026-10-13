 Champions League, da Donnarumma a Mourinho: è la giornata degli ex | Sky Sport
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Champions League, gli ex della seconda giornata: da Mourinho a Donnarumma

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Torna lo spettacolo della Champions su Sky con una seconda giornata caratterizzata da tanti ritorni. Sono, infatti, molti i giocatori, e non solo, che sfideranno la propria ex squadra: da Donnarumma contro il Psg a Rudiger contro la Roma, passando per Asensio, Sommer e... Te li ricordi tutti? 

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