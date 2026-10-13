Champions League, gli ex della seconda giornata: da Mourinho a Donnarumma
Torna lo spettacolo della Champions su Sky con una seconda giornata caratterizzata da tanti ritorni. Sono, infatti, molti i giocatori, e non solo, che sfideranno la propria ex squadra: da Donnarumma contro il Psg a Rudiger contro la Roma, passando per Asensio, Sommer e... Te li ricordi tutti?
- I primi big match oltre alle quattro italiane: prepariamoci a vivere un'altra grande giornata di Champions League in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
- OLIVIER GIROUD
- Squadra attuale: LILLE
- All'Arsenal dal 2012 al 2018
- 253 presenze, 105 gol, 6 trofei: 3 FA Cup e 3 Community Shield
- Squadra attuale: ARSENAL
- Al Lille dal 2017 al 2020
- 52 presenze, 2 gol
- MATHEUS CUNHA
- Squadra attuale: MANCHESTER UNITED
- All'Atletico Madrid dal 2021 al 2023
- 54 presenze, 7 gol e 6 assist
- YANN SOMMER
- Squadra attuale: CLUB BRUGGE
- All'Inter dal 2023 al 2026
- 139 presenze, 66 clean sheet, 4 trofei: 2 scudetti, 1 Coppa Italia e 1 Supercoppa Italiana
- Passato in estate dall'Inter al Club Brugge a parametro zero
- Squadra attuale: INTER
- Al Club Brugge dal 2025 al 2026
- 55 presenze, 9 gol, 5 assist e 1 trofeo: campionato belga
- Tornato dal Club Brugge all'Inter che ha esercitato il diritto di recompra per 23 milioni di euro
- ILKAY GÜNDOGAN
- Squadra attuale: GALATASARAY
- Al Barcellona dal 2023 al 2024
- 51 presenze, 5 gol e 14 assist
- JOHAN BAKAYOKO
- Squadra attuale: LIPSIA
- Al PSV dal 2021 al 2025
- 131 presenze, 33 gol, 22 assist e 6 trofei: 2 Eredivisie, 2 Coppe d'Olanda e 2 Johan Cruijff Schaal
- Passato dal PSV al Lipsia per 18 milioni di euro più 4 di bonus
- Squadra attuale: PSV
- Al Lipsia dal 2024 al 2026
- 35 presenze, 1 gol
- Passato dal Lipsia al PSV in prestito con opzione di acquisto
- RAFA MARÍN
- Squadra attuale: NAPOLI
- Al Villarreal dal 2025 al 2026
- 31 presenze, 1 gol e 1 assist
- ANTONIO RÜDIGER
- Squadra attuale: REAL MADRID
- Alla Roma dal 2015 al 2017
- 72 presenze, 2 gol
- Squadra attuale: REAL MADRID
- Alla Roma nel 2024
- 14 presenze, 2 gol
- Squadra attuale: REAL MADRID
- Allenatore della Roma dal 2021 al 2024
- 138 partite in panchina, 1 trofeo: Conference League 2021/22
- MARCO ASENSIO
- Squadra attuale: FENERBAHCE
- All'Aston Villa nel 2025
- 21 presenze, 8 gol
- OLEKSANDR ZUBKOV
- Squadra attuale: AEK ATENE
- Allo Shakhtar Donetsk dal 2015 al 2018 e dal 2022 al 2025
- 107 presenze, 20 gol, 22 assist e 9 trofei: 4 campionati ucraini, 4 Coppe d'Ucraina e 1 Supercoppa
- GIANLUIGI DONNARUMMA
- Squadra attuale: MANCHESTER CITY
- Al Psg dal 2021 al 2025
- 161 presenze, 56 clean sheet, 10 trofei: 1 Champions League, 4 Ligue 1, 2 Coppe di Francia e 3 Trophée des Champions
- Passato dal Psg al Manchester City per 30 milioni di euro
- Squadra attuale: PSG
- Al Manchester City dal 2020 al 2022
- 43 presenze, 16 gol, 2 trofei: 1 Premier League e 1 League Cup