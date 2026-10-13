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Doumbia, dopo l'esordio in Nazionale arriva il primo gol in Champions League. VIDEO

momento d'oro

L'azzurro continua a brillare: il classe 2003 italiano trova la prima rete della sua carriera in Champions nel match tra Lens e Sporting. Nell'ultima sosta aveva fatto il suo esordio in azzurro giocando tutte e quattro le partite di Nations League. Esploso lo scorso anno in B al Venezia, lo Sporting quest'estate ha sborsato più di 20 milioni di euro per lui

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Esordio in azzurro, primi minuti, prime gioie e poi… il primo gol nella competizione delle competizioni, la Champions League. Prosegue il momento d'oro di Issa Doumbia, il classe 2003 italiano ha esordito in Nazionale giocando tutte e quattro le partite di Nations League: l'ultima contro la Turchia da titolare con tanto di premio MVP nelle pagelle targate Sky. Nel match tra Lens e Sporting ha firmato il suo primo gol in Champions: inserimento centrale e esterno destro a battere il portiere in uscita. Cresciuto nel settore giovanile dell'AlbinoLeffe, poi esploso lo scorso anno in B al Venezia (10 gol stagionali): lo Sporting quest'estate ha sborsato più di 20 milioni di euro per lui. Identikit ormai abbastanza noto: Doumbia domina le transizioni, strappa il pallone agli avversari per poi ribalta l’azione con una progressione palla al piede devastante e tempi di inserimento senza palla (come nel gol appena segnato). Ha grande fisicità abbinata ad agilità nello stretto. Otto partite di campionato portoghese su otto: tutte da titolare (Sporting imbattuto), ugualmente titolare nelle due di Champions.

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