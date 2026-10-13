Mourinho prima di Roma-Real Madrid: "Io mai nemico qui, per Gasperini solo rispetto"
Ritorno a Roma per José Mourinho, allenatore del Real Madrid che mercoledì alle 21 affronterà i giallorossi all'Olimpico. Lo Special One a Sky: "Io qui non sarò mai nemico, anche se sarebbe bello tornare non da avversario...". Poi su Gasperini: "Ho rispetto per un allenatore che sta facendo da anni un lavoro importante". Di seguito la nostra interviste a Mou e poi il meglio delle sue parole in conferenza stampa
Come è stato tornare all'Olimpico? In città si è sentita la voglia di riabbracciarla...
"Sarebbe meglio venire qui non da nemico: nei 90' io sono col Real e i tifosi con la Roma. Per novanta minuti siamo avversari, ma se mi vogliono fare un saluto speciale anch'io vorrei abbracciare i romanisti".
L'ultima partita in A proprio qui con l'Atalanta di Gasp, poi non ha avuto il modo di salutare forse come avrebbe voluto...
"Che possiamo fare... E' la vita, è il calcio. E' un'opportunità di sentire l'amore della gente, cercherò di controllarmi però magari non riesco a controllarmi e magari la gente capisce l'amore che ho per loro. Però io voglio vincere e loro vogliono vincere nei 90 minuti... ".
C'è qualcosa che l'accomuna a Gasperini?
"No, ma rispetto un allenatore che da anni fa un lavoro importante".
Che avversario troverà domani?
"Siamo preparati ad affrontare una Roma con i principi di gioco che abbiamo osservato fin qui. Ma possono fare anche qualcosa di diverso. Sanno che quelli con la maglietta bianca non sono propriamente una squadra facile... Siamo preparati a reagire a qualcosa di diverso anche... ".
Che Vinicius si aspetta?
"Ho detto che mi faceva male al cuore vedere Vini in questa situazione. Ogni giorno è felice, lavora tanto, ma finora non ha ancora trovato la gioia di essere decisivo quest'anno. Vediamo se in Champions, visto che in campionato è squalificato, possa tornare a essere il vero Vinicius".
"I romanisti sono speciali. Li ho conquistati così..."
Nella conferenza successiva con gli altri media José Mourinho è tornato sul rapporto speciale con i tifosi romanisti: "E' gente speciale. Come li ho conquistati? Sono sempre stato me stesso, molte volte la gente lo apprezza e si identifica. E poi se fai qualcosa di buono per renderli felice e orgogliosi è ancora meglo.. Qui non abbiamo vinto la Champions, ma comunque abbiamo portato a casa una competizione europea e abbiamo fatto un’altra finale". Poi ancora: "L'avvicinamento all'Olimpico, l'ingresso nel corridoio non saranno cose normali. Devo dimenticare contro chi gioco e lo stadio in cui gioco e ci sto lavorando nella preparazione del match. Ma per il resto è una partita come le altre nei 90 minuti e non c'è nemmeno la pressione del dentro o fuori. Peraltro credo che entrambe le squadre si qualificheranno a fine girone". Infine, un commento sulla Serie A e la possibile sfida Inter-Roma: "Sono le squadre più forti, guardo spesso il campionato italiano per vederle giocare. Quest'anno credo di aver visto tutte le loro partite".