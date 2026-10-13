Ritorno a Roma per José Mourinho, allenatore del Real Madrid che mercoledì alle 21 affronterà i giallorossi all'Olimpico. Lo Special One a Sky: "Io qui non sarò mai nemico, anche se sarebbe bello tornare non da avversario...". Poi su Gasperini: "Ho rispetto per un allenatore che sta facendo da anni un lavoro importante". Di seguito la nostra interviste a Mou e poi il meglio delle sue parole in conferenza stampa

Come è stato tornare all'Olimpico? In città si è sentita la voglia di riabbracciarla...

"Sarebbe meglio venire qui non da nemico: nei 90' io sono col Real e i tifosi con la Roma. Per novanta minuti siamo avversari, ma se mi vogliono fare un saluto speciale anch'io vorrei abbracciare i romanisti".

L'ultima partita in A proprio qui con l'Atalanta di Gasp, poi non ha avuto il modo di salutare forse come avrebbe voluto...

"Che possiamo fare... E' la vita, è il calcio. E' un'opportunità di sentire l'amore della gente, cercherò di controllarmi però magari non riesco a controllarmi e magari la gente capisce l'amore che ho per loro. Però io voglio vincere e loro vogliono vincere nei 90 minuti... ".

C'è qualcosa che l'accomuna a Gasperini?

"No, ma rispetto un allenatore che da anni fa un lavoro importante".

Che avversario troverà domani?

"Siamo preparati ad affrontare una Roma con i principi di gioco che abbiamo osservato fin qui. Ma possono fare anche qualcosa di diverso. Sanno che quelli con la maglietta bianca non sono propriamente una squadra facile... Siamo preparati a reagire a qualcosa di diverso anche... ".

Che Vinicius si aspetta?

"Ho detto che mi faceva male al cuore vedere Vini in questa situazione. Ogni giorno è felice, lavora tanto, ma finora non ha ancora trovato la gioia di essere decisivo quest'anno. Vediamo se in Champions, visto che in campionato è squalificato, possa tornare a essere il vero Vinicius".