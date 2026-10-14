Nella sconfitta di Vila-real in Champions League non ha certamente brillato la stella di Kevin De Bruyne: ecco cosa è successo tra il belga e Massimiliano Allegri nella serata dell'Estadio de la Ceramica, tra le urla dalla panchina, la tentazione di cambiarlo e poi il chiarimento in spogliatoio

Anche questo è equilibrio. Di rapporti. Di ruoli. Di sensibilità necessarie per capire i momenti. Le necessità. Quel che è giusto dentro una partita, dentro un gruppo. De Bruyne il ribelle. Chiuso. Nella sua visione di calcio. In una comfort zone, che è tattica e del pensiero. Mezz’ora impermeabile, a ogni indicazione. Le urla di Allegri dalla panchina. La stizza. E la tentazione di cambiarlo. Voleva De Bruyne in mezzo al campo. Per gestire, per dare qualità, per muovere il Napoli e il pallone. Per trovare l’equilibrio, appunto. Che Allegri reclama. Ma lui, imperterrito, plateale nell’indifferenza. È rimasto trequarti. Con meno nobiltà stavolta. Poi certo, nello spogliatoio ha capito. Ha dovuto capire. Però è così lui. E certi atteggiamenti c’erano già stati.