Serie A, indisponibili, infortunati e squalificati che salteranno la 7^ giornataindisponibili
Introduzione
Il rosso rimediato contro il Como costa una giornata di squalifica a Donyell Malen. L’attaccante giallorosso guarderà i propri compagni dalla tribuna domenica prossima all'Olimpico in Roma-Genoa. Il capocannoniere della Serie A non è l’unico squalificato di giornata. Elmas e Lucchesi gli altri giocatori che non ci saranno in virtù dello stop imposto dal Giudice Sportivo. Un turno di stop anche per l'allenatore del Cagliari Pisacane e quello della Juventus Spalletti dopo la lite a fine partita.
Per quel che concerne le varie cartelle mediche ci sono nuovi stop ma anche qualche possibile rientro. Oltre a Malen, la Roma resta senza portiere titolare. Il Milan perde Matteo Gabbia per almeno 3-4 mesi: lesione del muscolo flessore della coscia sinistra, con parziale interessamento tendineo per il centrale rossonero. Palladino non avrà Orsolini per le prossime 3 settimane. L'esterno azzurro ha riportato un lesione di primo grado al bicipite femorale della coscia destra. L'Atalanta ha comunicato le condizioni di Giorgio Scalvini: risentimento al flessore della coscia sinistra. Verrà sottoposto ad accertamenti diagnostico strumentali per valutare l’entità dell’infortunio.
Ecco la situazione squadra per squadra su squalificati, indisponibili e recuperabili in vista della 7^ giornata di Serie A
Quello che devi sapere
Le decisioni del Giudice Sportivo: tre squalificati
Una giornata di squalifica per Elmas dell'Atalanta, Lucchesi del Monza e Malen della Roma. Stop di un turno anche per gli allenatori Pisacane e Spalletti: confermata la squalifica dopo la lite nel finale di Cagliari-Juventus
- ELMAS Eljif (Atalanta): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco
- LUCCHESI Lorenzo (Monza): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete
- MALEN Donyell (Roma): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco
- PISACANE Fabio (Cagliari): per avere, al termine della gara, reagito al comportamento provocatorio dell'allenatore della squadra avversaria alimentando un momento di tensione tra i componenti delle due panchine
- SPALLETTI Luciano (Juventus): per avere, al termine della gara, assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti dell'allenatore della squadra avversaria che creava un momento di tensione tra i componenti delle due panchine.
Orsolini, lesione al bicipite femorale: out 3 settimane
Brutte notizie per Palladino. Come comunicato dal Bologna, Riccardo Orsolini è stato sottoposto a esami, dopo lo stop contro il Lecce, che hanno evidenziato una lesione di primo grado al bicipite femorale della coscia destra. I tempi di recupero stimati sono di 3 settimane
Per Gabbia il 2026 finisce in anticipo
Lesione al flessore per Matteo Gabbia che dovrà fermarsi per qualche mese. Il difensore rossonero era tornato dal primo minuto ma la sua gara contro il Sassuolo è durata solamente 19 minuti. Ora un nuovo, lungo stop
Come ha specificato il Milan, per Gabbia c'è lesione del flessore della coscia sinistra, con anche un interessamento parziale del tendine. Gabbia si sottoporrà nei prossimi giorni ad un consulto specialistico per decidere se operarsi oppure se optare per una terapia conservativa. In entrambi i casi, il 26enne sarà costretto a fermarsi per tre-quattro mesi
ATALANTA
7^ giornata: Milan-Atalanta su Sky Sport
- ELMAS - Squalificato un turno. Salta il Milan
- BELLANOVA - Fastidio al gluteo. Recuperabile per la 7^ giornata
- SCALVINI - Problema muscolare. In attesa di accertamenti. In dubbio per la sfida contro il Milan
- RASPADORI - Distrazione di basso grado del muscolo bicipite femorale della coscia destra. In dubbio per la 7^ giornata
- KOSSOUNOU - Lesione di medio-alto grado del bicipite femorale della coscia sinistra. Rientro previsto per la seconda metà di novembre.
- HIEN - Lesione muscolare. Rientro previsto la sosta di novembre
- K.SULEMANA - Lesione collaterale ginocchio. Rientro nella seconda metà di ottobre
BOLOGNA
7^ giornata: Bologna-Inter
- ORSOLINI - Lesione di primo grado al bicipite femorale della coscia destra. Rientro nella seconda metà di novembre
- THEATE - Contusione alla gamba. Recuperabile per la gara contro l'Inter
- ODGAARD - Lesione ai flessori della coscia destra. Rientrato in gruppo. Sarà a disposizione per la sfida contro l'Inter
- HOLM - Lesione al bicipite femorale della coscia destra. Rientro tra febbraio e marzo 2027
CAGLIARI
7^ giornata: Monza-Cagliari
- FELICI - Rottura del legamento crociato. Rientro a maggio 2027
- IDRISSI - Lesione crociato anteriore. Rientro previsto per novembre
COMO
7^ giornata: Fiorentina-Como
- KEAN - Problema alla tibia. In dubbio per la sfida contro la Fiorentina
FIORENTINA
7^ giornata: Fiorentina-Como
- ATTA - Sovraccarico addominale. In forte dubbio per la 7^ giornata
- PARISI - Lesione del legamento crociato anteriore. Possibile rientro a fine 2026
FROSINONE
7^ giornata: Frosinone-Sassuolo
- GRILLITSCH - Sindrome retto-adduttoria. Rientro programmato per inizio novembre
- BIRLIGEA - Stiramento muscolare. Rientro a inizio novembre
GENOA
7^ giornata: Roma-Genoa su Sky Sport
- COLOMBO - Distorsione alla caviglia. Rientro a fine ottobre
- MEICHTRY - Distrazione della muscolatura di un’anca. In dubbio per la 7^ giornata
- SOW - Lesione al bicipite femorale sinistro. Rientro a inizio novembre
- VENTURINO - In recupero da operazione al tendine rotuleo. Rientro nella prima metà di novembre
INTER
7^ giornata: Bologna-Inter
- JONES - Risentimento agli adduttori. Rientro previsto a fine ottobre
- STONES - Risentimento ai flessori. In dubbio per la 7^ giornata
JUVENTUS
7^ giornata: Juventus-Lazio
- YILDIZ - Operazione al piede. Rientro previsto per inizio dicembre
- LOCATELLI - Operato al menisco esterno. Rientro previsto nel 2027
- BOGA - Lesione al bicipite femorale. Rientro previsto per novembre
- EKHATOR - Lesione di medio grado al muscolo semitendinoso. Rientro previsto per la prima metà di novembre
- THURAM - Operazione al ginocchio. Rientro a inizio 2027
- GRABARA - Lesione del crociato anteriore del ginocchio destro. Stagione di fatto finita
LAZIO
7^ giornata: Juventus-Lazio
- GUDMUNDSSON - Lussazione alla spalla destra. Rientro possibile a inizio novembre
- MARUSIC - In recupero da lesione muscolare. Resta in forte dubbio per la 7^ giornata
- ROVELLA - In recupero dopo la lesione al polaccio di fine agosto. In attesa di nuovi controlli che diano una data di possibile rientro
- CANCELLIERI - Ferita al ginocchio. Possibile recupero per la 7^ giornata
LECCE
7^ giornata: Udinese-Lecce
- BERISHA - Sovraccarico muscolare. Rientro probabile a inizio novembre
- ILIC - Problema muscolare. In dubbio per la 7^ giornata
- STULIC - Riacutizzarsi di un problema muscolare alla gamba. Difficile il recupero per la 7^ giornata
MILAN
7^ giornata: Milan-Atalanta su Sky Sport
- GABBIA - Lesione del muscolo flessore della coscia sinistra, con parziale interessamento tendineo. Rientro nel 2027
- SAELEMAEKERS - Sottoposto ad intervento chirurgico alla caviglia. Rientro nel 2027
MONZA
7^ giornata: Monza-Cagliari
- LUCCHESI - Squalificato un turno. Salta il Cagliari
- CIURRIA - Problema fisico. Recuperabile per la 7^ giornata
- ZIOLKOWSKI - Fascite plantare. Potrebbe tornare a disposizione a inizio novembre
- TOURE' - Problema ad un ginocchio precedentemente operato. Potrebbe tornare dopo la sosta
- PESSINA - Lesione alla rotula. Rientro previsto per novembre
NAPOLI
7^ giornata: Venezia-Napoli
- ALISSON SANTOS - Lesione al bicipite femorale. Possibile rientro nella seconda metà di ottobre
- ANGUISSA - Lesione miofasciale di basso grado dell'adduttore lungo della coscia destra. In forte dubbio per la 7^ giornata
- BUONGIORNO - Operato al menisco dopo lesione. Rientro previsto a gennaio 2027
- FAVASULI - Lesione di secondo grado del retto femorale della coscia destra. Rientro previsto a metà dicembre
- OLIVERA - Lesione distrattiva del muscolo otturatore esterno. Rientro a fine ottobre/inizio novembre
- VERGARA - Lesione al polpaccio. Indisponibile fino a fine novembre
PARMA
7^ giornata: Parma-Torino su Sky Sport
- ELPHEGE - Operato per appendicite acuta. Tempi di recupero non ancora comunicati. Salta il Torino
- ALMQVIST - Lesione muscolare al polpaccio sinistro. Rientro a inizio novembre
- NICOLUSSI CAVIGLIA - Perdurare della sindrome pubalgica. Possibile rientro a fine novembre
ROMA
7^ giornata: Roma-Genoa su Sky Sport
- MALEN - Squalificato un turno. Salta il Genoa
- SVILAR - Micro-frattura al quinto dito del piede. Rientro nella seconda parte di novembre
- CRISTANTE - Infiammazione al ginocchio. In forte dubbio per la 7^ giornata
SASSUOLO
7^ giornata: Frosinone-Sassuolo
- IDZES - Lesione al quadricipite. Possibile nella seconda metà di ottobre
- LEYSEN - Distorsione al ginocchio. In attesa di accertamenti. Indisponibile per la 7^giornata
- KONE' - Frattura tibia e perone. Rientro a gennaio 2027
TORINO
7^ giornata: Parma-Torino su Sky Sport
- ILKHAN - Problema all'adduttore. Dovrebbe saltare la 7^giornata
- FORTINI - Problema all'adduttore. In dubbio per la 7^ giornata
UDINESE
7^ giornata: Udinese-Lecce
- ABANKWAH - Problema alla coscia. Difficile il recupero per la 7^ giornata
- PIOTROWSKI - Aritmia cardiaca. Rientro a fine ottobre
- BAYO - Problema alla gamba. In forte dubbio per la sfida contro il Lecce
- ZANIOLO - Lesione al bicipite femorale della coscia destra. Rientro previsto nella prima metà di novembre
- GUEYE - Operato alla caviglia. Rientro previsto a metà/fine gennaio 2027
VENEZIA
7^ giornata: Venezia-Napoli
- FRANJIC - Problema alla spalla. Ha subito un'operazione. Starà fuori fino a dicembre
- BUSIO - Distrazione intratendinea del bicipite femorale. Possibile rientro nella seconda metà di ottobre
- CORREIA - Problema ai flessori della coscia. Indisponibile per la 7^ giornata
- SVERKO - Problemi alle anche. Rientro previsto a fine ottobre
- ADORANTE - Operato alla schiena. Rientro previsto a fine ottobre