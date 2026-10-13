Introduzione

Il rosso rimediato contro il Como costa una giornata di squalifica a Donyell Malen. L’attaccante giallorosso guarderà i propri compagni dalla tribuna domenica prossima all'Olimpico in Roma-Genoa. Il capocannoniere della Serie A non è l’unico squalificato di giornata. Elmas e Lucchesi gli altri giocatori che non ci saranno in virtù dello stop imposto dal Giudice Sportivo. Un turno di stop anche per l'allenatore del Cagliari Pisacane e quello della Juventus Spalletti dopo la lite a fine partita.



Per quel che concerne le varie cartelle mediche ci sono nuovi stop ma anche qualche possibile rientro. Oltre a Malen, la Roma resta senza portiere titolare. Il Milan perde Matteo Gabbia per almeno 3-4 mesi: lesione del muscolo flessore della coscia sinistra, con parziale interessamento tendineo per il centrale rossonero. Palladino non avrà Orsolini per le prossime 3 settimane. L'esterno azzurro ha riportato un lesione di primo grado al bicipite femorale della coscia destra. L'Atalanta ha comunicato le condizioni di Giorgio Scalvini: risentimento al flessore della coscia sinistra. Verrà sottoposto ad accertamenti diagnostico strumentali per valutare l’entità dell’infortunio.

Ecco la situazione squadra per squadra su squalificati, indisponibili e recuperabili in vista della 7^ giornata di Serie A

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