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Mourinho, un tifoso chiede l'autografo sul pallone di Roma-Feyenoord di Conference. VIDEO

conference 2022

José Mourinho ha lasciato un segno indelebile a Roma. Lo Special One è tornato nella Capitale con il suo Real Madrid per affrontare i giallorossi nella seconda giornata di Champions e un tifoso romanista si è presentato sotto l'hotel dove alloggiano gli spagnoli. L'obiettivo? Provare a farsi autografare il pallone con cui Zaniolo segnò nella finale di Tirana contro il Feyenoord regalando alla Roma la vittoria della Conference League. Guarda il VIDEO in testa

ROMA-REAL MADRID, LE PROBABILI FORMAZIONI

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