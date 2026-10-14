José Mourinho ha lasciato un segno indelebile a Roma. Lo Special One è tornato nella Capitale con il suo Real Madrid per affrontare i giallorossi nella seconda giornata di Champions e un tifoso romanista si è presentato sotto l'hotel dove alloggiano gli spagnoli. L'obiettivo? Provare a farsi autografare il pallone con cui Zaniolo segnò nella finale di Tirana contro il Feyenoord regalando alla Roma la vittoria della Conference League. Guarda il VIDEO in testa

ROMA-REAL MADRID, LE PROBABILI FORMAZIONI