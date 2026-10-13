Nella seconda giornata di Champions League, la Roma ospita il Real Madrid mercoledì 14 ottobre alle ore 21. Gasperini pensa a Soulé al posto di Pellegrini per fare coppia con Dybala sulla trequarti. Per Mourinho Huijsen è favorito sull'ex Rudiger in difesa, mentre Vinicius è in ballottaggio con Diomande ma dovrebbe partire titolare
Probabili Formazioni
La probabile formazione
ROMA (3-4-2-1): Gollini; Mancini, Ndicka, Hermoso; Molina, Konè, de Roon, Wesley; Dybala, Soulé; Malen. All. Gasperini
- Tutti disponibili a parte Cristante e Svilar. Gollini confermato titolare tra i pali dopo la bella prova di Como
- Hermoso dovrebbe spuntarla su Balerdi per completare la difesa insieme a Mancini e Ndicka
- A centrocampo si va verso la conferma del quartetto della trasferta comasca, con de Roon e Koné centrali e Molina con Wesley sulle fasce
- Novità alle spalle di Malen: torna Soulé al posto di Pellegrini per fare coppia con Dybala
La probabile formazione
REAL MADRID (4-2-3-1): Courtois; Dumfries, Konaté, Huijsen, Cucurella; Valverde, Tchouameni; Guler, Bellingham, Vinicius; Mbappé. All. Mourinho
- Senza Militao, Asencio, Mendy e Rodrygo, Mourinho pensa a una difesa con Huijsen favorito sull'ex Rudiger al fianco di Konaté
- A centrocampo Tchouameni più di Camavinga, con Bernardo Silva ancora verso la panchina
- Vinicius in ballottaggio con Diomande per il ruolo di esterno sinistro alle spalle di Mbappè e al fianco di Arda Guler e Bellingham