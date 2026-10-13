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Roma-Real Madrid, le probabili formazioni della partita di Champions League

Champions League

Nella seconda giornata di Champions League, la Roma ospita il Real Madrid mercoledì 14 ottobre alle ore 21. Gasperini pensa a Soulé al posto di Pellegrini per fare coppia con Dybala sulla trequarti. Per Mourinho Huijsen è favorito sull'ex Rudiger in difesa, mentre Vinicius è in ballottaggio con Diomande ma dovrebbe partire titolare

INTERVISTE: GASPERINI - MOURINHO

Probabili Formazioni

Roma
Pierluigi Gollini
Pierluigi Gollini
portiere
Roma
Gianluca Mancini
Gianluca Mancini
DIFENSORE CENTRALE di DESTRa
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Roma
Evan Ndicka
Evan Ndicka
DIFENSORE CENTRALE
Roma
Mario Hermoso
Mario Hermoso
DIFENSORE CENTRALE di SINISTRa
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Roma
Nahuel Molina
Nahuel Molina
ESTERNO DESTRO
Roma
Marten de Roon
Marten de Roon
CENTROCAMPISTA CENTRALE
Roma
Manu Koné
Manu Koné
CENTROCAMPISTA CENTRALE
Roma
Wesley
Wesley
ESTERNO SINISTRO
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Roma
Paulo Dybala
Paulo Dybala
TREQUARTISTA di DESTRa
Roma
Matías Soulé
Matías Soulé
TREQUARTISTA di SINISTRa
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Roma
Donyell Malen
Donyell Malen
CENTRAVANTI

La probabile formazione

ROMA (3-4-2-1): Gollini; Mancini, Ndicka, Hermoso; Molina, Konè, de Roon, Wesley; Dybala, Soulé; Malen. All. Gasperini

  • Tutti disponibili a parte Cristante e Svilar. Gollini confermato titolare tra i pali dopo la bella prova di Como
  • Hermoso dovrebbe spuntarla su Balerdi per completare la difesa insieme a Mancini e Ndicka
  • A centrocampo si va verso la conferma del quartetto della trasferta comasca, con de Roon e Koné centrali e Molina con Wesley sulle fasce
  • Novità alle spalle di Malen: torna Soulé al posto di Pellegrini per fare coppia con Dybala
Real Madrid
Thibaut Courtois
Thibaut Courtois
portiere
Real Madrid
Denzel Dumfries
Denzel Dumfries
terzino destro
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Real Madrid
Ibrahima Konaté
Ibrahima Konaté
difensore centrale
Real Madrid
Dean Huijsen
Dean Huijsen
difensore centrale
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Real Madrid
Marc Cucurella
Marc Cucurella
terzino sinistro
Real Madrid
Federico Valverde
Federico Valverde
centrocampista centrale
Real Madrid
Aurélien Tchouaméni
Aurélien Tchouaméni
centrocampista centrale
Real Madrid
Arda Güler
Arda Güler
ala destra
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Real Madrid
Jude Bellingham
Jude Bellingham
trequartista
Real Madrid
Vinícius
Vinícius
ala sinistra
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Real Madrid
Kylian Mbappé
Kylian Mbappé
attaccante

La probabile formazione

REAL MADRID (4-2-3-1): Courtois; Dumfries, Konaté, Huijsen, Cucurella; Valverde, Tchouameni; Guler, Bellingham, Vinicius; Mbappé. All. Mourinho

  • Senza Militao, Asencio, Mendy e Rodrygo, Mourinho pensa a una difesa con Huijsen favorito sull'ex Rudiger al fianco di Konaté
  • A centrocampo Tchouameni più di Camavinga, con Bernardo Silva ancora verso la panchina
  • Vinicius in ballottaggio con Diomande per il ruolo di esterno sinistro alle spalle di Mbappè e al fianco di Arda Guler e Bellingham

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