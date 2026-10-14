Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover Fonti Preferite

Manchester City-Psg, Ultimo seguirà la partita in tribuna grazie all'amico... Haaland!

Champions League

Ci sono amicizie che non ti aspetti, come quella tra Ultimo ed Erling Haaland. Il cantante romano sarà questa sera all'Etihad ospite dell'attaccante del Manchester City per il big match contro il Psg, in programma alle 21 in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. I due si sono conosciuti la scorsa estate e da allora è nato un grande rapporto di amicizia. Ultimo, grande tifoso della Roma, troverà un modo per restare aggiornato anche sul risultato della 'sua' Roma contro il Real Madrid

MAN CITY-PSG LIVE

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Champions League: Altre Notizie

De Bruyne-Allegri, cosa è successo col Villarreal

napoli

Nella sconfitta di Vila-real in Champions League non ha certamente brillato la stella di Kevin De...

Feyenoord, il padre di Valente: "Sogna la serie A"

Champions League

Luciano Valente a 23 anni è il capitano e uno dei punti cardine del Feyenoord che sfida in...

Totti: "La Roma può giocarsela con il Real Madrid"

Champions League

Presente alla cerimonia di presentazione del nuovo album di figurine dei Calciatori Panini,...

Mou a Roma, tifoso vuole firma su pallone Tirana

conference 2022

José Mourinho ha lasciato un segno indelebile a Roma. Lo Special One è tornato nella Capitale con...

Dove vedere Roma-Real Madrid

GUIDA TV

Oggi, mercoledì 14 ottobre, si scende in campo per la seconda giornata di Champions League. Roma...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE