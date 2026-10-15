Segnano e ballano: c'è un clima di giusta felicità intorno al Betis, che è una delle nove squadre ancora a punteggio pieno del girone di Champions. L'ultima vittoria è arrivata in rimonta contro il Porto, con gol partita dell'intramontabile Isco su rigore nel finale. Ma il vero show è stato all'inizio con tanto di citazione: l'esultanza post gol di Ezzalzouli, infatti, è un chiaro omaggio a Siphiwe Tshabalala, che nel 2010 segnò uno storico gol per il Sudafrica nel match inaugurale del Mondiale di casa

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