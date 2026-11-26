Nel post di Psg-Roma, l’allenatore spagnolo ha elogiato la squadra di Gasperini: "È stata senza dubbio la partita più difficile della nostra stagione, non solo in Champions ma anche considerando il campionato -le parole di Luis Enrique- Merito della Roma che ci ha messo decisamente in difficoltà. Quando una squadra pressa in quel modo, con quella intensità e quella mentalità diventa molto difficile. Ho visto le partite con Real e United, la Roma meritava più punti"

PSG-ROMA 2-2, HIGHLIGHTS