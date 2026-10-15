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Champions, Costacurta spiega la trasformazione del ruolo di difensore

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Nel VIDEO, Alessandro Costacurta commenta in studio a Sky l'evoluzione del ruolo di difensore nel calcio moderno. Secondo l'ex Milan, il modo di giocare di oggi porta le squadre a cercare calciatori che sappiano impostare la manovra piuttosto che difendere: "È una tendenza che soddisfa di più e che porta a preferire il difensore che fa un lancio di 60 metri come Jacobo Ramòn del Como. Trovare un giocatore che sappia fare bene le due fasi è molto difficile"

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