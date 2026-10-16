Fabio Caressa e Beppe Bergomi commentano nello studio di Sky le prestazioni delle italiane, tutte sconfitte nella seconda giornata di Champions. Caressa: "Abbiamo fatto malissimo ma è presto, aspettiamo". Le italiane ma non solo, il 'Due di Coppa' esalta Luis Enrique definendolo "un'evoluzione di Guardiola". Il catalano dalla tribuna ha assistito alla sconfitta della sua ex squadra, il Manchester City, contro un Psg sempre più punto di riferimento del calcio europeo

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