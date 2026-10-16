Feyenoord, chi è Zechiël: Stefano Borghi racconta il giocatore che ha segnato al Como

Feyenoord, chi è Zechiël: Stefano Borghi racconta il giocatore che ha segnato al Comoborghi d'europa
Nella prima puntata di "Borghi d'Europa", il segmento di "After Party" dedicato alla scoperta dei nuovi talenti del calcio europeo, Stefano Borghi ci racconta chi è Gjivai Zechiël, il giovane centrocampista olandese del Feyenoord che ha realizzato una splendida rete contro il Como. Zechiël è un giocatore completo, fantasioso ma anche geometrico, di spiccate doti offensive e abile anche nel recuperare palla