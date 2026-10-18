Come stanno le avversarie europee delle italiane: i risultati del weekend

È la squadra all'ultimo posto del girone di Champions: zero punti, un gol fatto e ben nove subiti. Peggior differenza reti del torneo: -8, frutto del ko 3-0 contro uno Stoccarda (fin qui tra le rivelazioni della coppa) e del pesantissimo 6-1 incassato dal Psg nella prima giornata. Li allena Yaya Touré, ex leggenda del centrocampo del Manchester City: è alla sua prima avventura da capo allenatore, ha iniziato nell'estate del 2026 ma ha già sulle spalle 19 panchine, per lo più frutto dei tantissimi turni preliminari.

Il campionato in Slovacchia è iniziato a luglio e siamo già all'11^ giornata, vinta sabato per 3-0 dallo Slovan contro lo Spartak Trnava, seconda forza del campionato. Ecco, in Slovacchia lo status quo è abbastanza consolidato: lo Slovan vince ininterrottamente il campionato dal 2019 (otto di fila), ma al momento è quarto in classifica con "solo" sei vittorie in dieci partite giocate. Va detto, la classifica è piena di asterischi. Lo Spartak appena battuto è a +1, ma ha anche una partita in più (quindi lo Slovan è virtualmente terzo), ma la capolista DAC ha 3 punti in più e una gara in meno (quindi potenzialmente è a +6).

Giocatori da tenere d'occhio: il numero 99 Sporar è il bomber stagionale a quota sei gol. Ibrahim il vice, ed è reduce da una doppietta in campionato, l'ala Tigran Barseghyan è il più talentuoso del gruppo, il talentino è il centrocampista giapponese Daiki Matsuoka