Come stanno le avversarie europee delle italiane: i risultati del weekend

Come stanno le avversarie europee delle italiane: i risultati del weekendle schede
Introduzione
Fin qui tutte le euro-avversarie delle italiane hanno vinto, certo, pur sempre contro avversari piuttosto modesti. La Roma se la vedrà contro lo Slovan Bratislava di Yaya Touré che occupa l'ultimissimo posto del girone di Champions, e che in Slovacchia è addirittura al quarto posto del campionato. Napoli contro l'imprevedibile Bodo che sta lottando per tornare campione di Norvegia. Inter contro lo Shakhtar che ha iniziato benissimo la sua stagione. Deve ancora giocare l'avversaria del Como: il Manchester United: live oggi — domenica 18 ottobre — alle 15 contro il Leeds su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e in streaming su NOW.
Devono logicamente ancora giocare pure tutte le avversarie delle italiane del giovedì: per l'Atalanta c'è l'Ajax, per la Juve il Rennes e per il Milan c'è il Bournemouth, anche loro da studiare su Sky, live alle 15 contro il Sunderland su Sky Sport 257 e in streaming su NOW
Quello che devi sapere
Roma: come sta lo Slovan Bratislava
È la squadra all'ultimo posto del girone di Champions: zero punti, un gol fatto e ben nove subiti. Peggior differenza reti del torneo: -8, frutto del ko 3-0 contro uno Stoccarda (fin qui tra le rivelazioni della coppa) e del pesantissimo 6-1 incassato dal Psg nella prima giornata. Li allena Yaya Touré, ex leggenda del centrocampo del Manchester City: è alla sua prima avventura da capo allenatore, ha iniziato nell'estate del 2026 ma ha già sulle spalle 19 panchine, per lo più frutto dei tantissimi turni preliminari.
Il campionato in Slovacchia è iniziato a luglio e siamo già all'11^ giornata, vinta sabato per 3-0 dallo Slovan contro lo Spartak Trnava, seconda forza del campionato. Ecco, in Slovacchia lo status quo è abbastanza consolidato: lo Slovan vince ininterrottamente il campionato dal 2019 (otto di fila), ma al momento è quarto in classifica con "solo" sei vittorie in dieci partite giocate. Va detto, la classifica è piena di asterischi. Lo Spartak appena battuto è a +1, ma ha anche una partita in più (quindi lo Slovan è virtualmente terzo), ma la capolista DAC ha 3 punti in più e una gara in meno (quindi potenzialmente è a +6).
Giocatori da tenere d'occhio: il numero 99 Sporar è il bomber stagionale a quota sei gol. Ibrahim il vice, ed è reduce da una doppietta in campionato, l'ala Tigran Barseghyan è il più talentuoso del gruppo, il talentino è il centrocampista giapponese Daiki Matsuoka
Napoli: come sta il Bodo
È una squadra abbastanza imprevedibile e che ormai da tempo conosciamo bene, esempio virtuoso del calcio europeo per programmazione. Sul campo hanno iniziato la loro Champions prendendo cinque schiaffi (a zero) dal potentissimo Bayern ma, poi, hanno battuto 1-0 il Dortmund nell'ultimo turno. Lo scorso anno il cammino europeo è stato sontuoso: battute City e Atletico, poi eliminata l'Inter, eppure non hanno vinto il loro campionato che è finito con grande sorpresa nelle mani del Viking. Squadra imprevedibile, appunto.
Venendo alla stretta attualità: il campionato in Norvegia è annuale (inizia a marzo e finisce a novembre) e siamo già alla 24^ giornata, vinta 2-0 contro l'HamKam, squadra dei bassifondi della classifica. In gol Blomberg e Mvuka Mvuka. Il Bodo attualmente condivide la vetta della classifica a 56 punti proprio col Viking. Halmersen è il bomber (12 gol), tra i più in forma il solito Hauge passato dal Milan, il centrocampista Berg e l'ex Palermo Aleesami. In panchina c'è sempre Kjetil Knutsen, che contro il Napoli taglierà il traguardo delle 397 panchine col club, praticamente un'istituzione.
Inter: come sta lo Shakhtar
Anche il cammino dello Shakhtar in coppa è iniziato benissimo: un pari (col Psv) e una vittoria (contro l'AEK) nelle prime due giornate. In campionato le cose vanno ancora meglio: otto vittorie e appena un ko in nove partite, con la vetta della classifica saldissima per la squadra allenata da Arda Turan (ce lo ricordiamo bene da calciatore, soprattutto con la maglia dell'Atletico Madrid). È alla sua seconda panchina in carriera dopo due anni in Turchia con l'Eyüpsor. Allena lo Shakhtar da più di un anno e — la scorsa stagione — ha vinto il campionato al primo colpo (peraltro con ritorno allo scudetto dopo la vittoria della Dinamo nel 2025)
Ha vinto il match del weekend: 2-1 contro il Kolos con gol di Tobias e Bondar. Fin qui non risalta un solo bomber, ma tanti giocatori con più gol: tra questi occhio agli attaccanti Kaua Elias e Luca Meirelles. Tra i più talentuosi e da tenere d'occhio: Pedrinho, Alisson Santana e dei giovanissimi Isaque e Newertton.
Como: come sta il Manchester United
Dopo l'ultimo ko europeo e le rumorose parole di Lisandro Martinez (ne parliamo qui), la situazione in casa Old Trafford è sicuramente tesa. Carrick aveva chiuso benissimo la scorsa stagione, arrivando 'ad interim' e guadagnandosi poi sul campo qualificazione Champions e rinnovo. Ecco, le cose non sono ripartite bene allo stesso modo: l'ultima vittoria è vecchia di più di un mese (anche complice la maxi sosta) ed è proprio in coppa contro il minuscolo Sabah (4-0).
Da quel momento tre ko e due pareggi, in Premier è addirittura al 14° posto, in attesa che si completi la giornata che lo vedrà sfidare proprio oggi (domenica 18 ottobre) il Leeds: calcio d'inizio alle 15 live su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Al momento le vittorie in stagione sono appena due.
Europa e Conference League
Qui per l'analisi c'è da attendere, visto che tutte e tre le avversarie delle italiane — logicamente — devono ancora giocare. Il Milan se la vedrà in una sfida tutta rossonera contro il Bournemouth, una delle rivelazioni della scorsa Premier chiusa addirittura al sesto posto con Iraola in panchina (che così si è guadagnato la chiamata del Liverpool). L'inizio del nuovo anno con Rose non è stato eccezionale in campionato: penultimo posto con zero vittorie e tre ko in sei giornate. Storia diversa nelle coppe: ha superato il turno in EFL Cup e fatto due su due in Europa League superando Real Sociedad e Sturm Graz. Il Bournemouth gioca oggi, domenica 18 ottobre, alle 15 contro il Sunderland in diretta su Sky Sport 257 e in streaming su NOW.
La Juve giocherà invece contro il Rennes che nella domenica di Ligue1 se la vedrà contro il Paris FC. Per loro ottimo avvio di stagione: momentaneo quarto posto con quattro vittorie in sei giornate e quattro punti conquistati nel girone di Europa League. Grande fascino europeo in Conference per l'Atalanta, che sfiderà una nobile come l'Ajax: per il glorioso club olandese gli anni difficili non sembrano finiti: dopo i due quinti posti nelle ultime tre stagioni, la squadra al momento occupa la quinta casella della Eredivisie con quattro vittorie, tre pari e un ko. E hanno pure perso la prima del girone europeo. Giocano anche loro oggi, domenica, contro il Groningen.